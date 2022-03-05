Дебати Трампа та Байдена скасовані: новини США

У США скасували дебати двох кандидатів на пост президента. Чинний Дональд Трамп і його суперник Джо Байден не зустрінуться для обговорення своєї політики через рішення Комісії щодо президентських дебатів.

Як повідомляє CNN, дебати Трампа і Байдена, призначені на 15 жовтня, пропонували провести в онлайн-режимі, але на це не погодився президент, незважаючи на побоювання з приводу його діагнозу COVID-19. Він зазначив, що відчуває себе відмінно і готовий дебатувати в студії.

При цьому штаб Трампа готовий був перенести другий раунд на 22 жовтня. Спочатку на цей день було призначено третій раунд дебатів. Його також пропонували здвинути на тиждень і провести за 5 днів до виборів - 29 жовтня, але тут відмовився вже Байден.

"Тепер очевидно, що дебатів 15 жовтня не буде", - йдеться в заяві комісії.

Також вказується, що Трамп і Байден погодилися брати участь в дебатах, запланованих на 22 жовтня.

Раніше Трамп заявив, що "не збирається витрачати час на віртуальні дебати". Він також додав, що не збирається "сидіти за комп'ютером для обговорення, тому що це смішно". Замість запланованих на 15 жовтня дебатів Байден відповідатиме на питання виборців, а Трамп проведе мітинг.