Тиск на росію дає результат, коли світ захищає цінності не на словах - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ефективність будь-якого тиску на росію залежить насамперед від рівня єдності держав світу, і Україна й далі наполегливо працюватиме над її посиленням.
Про це глава держави повідомив під час онлайн-зустрічі з університетською спільнотою Нідерландів.
Президент переконаний, що ООН могла б бути найкращим майданчиком для об'єднання світу, але цього не відбувається.
Як приклад, Зеленський назвав Чорноморську зернову ініціативу, яку вдалося реалізувати, зокрема, завдяки потужній роботі ООН. Але коли Організація послабила тиск на росію, москва відразу вийшла з домовленостей.
Глава держави нагадав, що Україна запропонувала Формулу миру, на базі якої хоче об'єднати цивілізований світ.
Президент також переконаний, що єдність та наполегливість мають дати результат у притягненні до відповідальності всіх, хто винен у розв'язанні війни проти України.
Відповідаючи на запитання про те, яким бачить оптимальний формат спеціального міжнародного трибуналу з приводу злочину агресії росії проти України, глава держави наголосив, що це має бути трибунал, який призведе до реального справедливого вироку для всіх вбивць та керівництва росії, яке віддавало відповідні накази.
Крім того, президент вважає, що з безпекової точки зору приєднання України до Євросоюзу буде справедливим рішенням і виграшем для всіх країн — членів ЄС, оскільки такої потужної армії, як українська, сьогодні немає щонайменше на сході Європи.
За словами Зеленського, зараз Україна має унікальний досвід у захисті кіберпростору та енергетичної інфраструктури, тренувальних місіях та навчаннях і навіть в умовах війни залишається гарантом продовольчої безпеки, готова допомагати Європі, так само як і Африці та Азії.
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