Тиск на росію дає результат, коли світ захищає цінності не на словах - Зеленський

17:59 12 вересня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що ефективність будь-якого тиску на росію залежить насамперед від рівня єдності держав світу, і Україна й далі наполегливо працюватиме над її посиленням.



Про це глава держави повідомив під час онлайн-зустрічі з університетською спільнотою Нідерландів.

"Я вважаю, що нам вдалося об'єднати світ навколо України. Нідерланди, Європу, США, інші країни. Багато держав, до речі, Латинської Америки. Вони були об'єднані довкола України з початку війни. Перші дні всім здавалося, що не можна об'єднати, але нам вдалося. Це свідчить про те, що об’єднати світ реально", - сказав Зеленський.

Президент переконаний, що ООН могла б бути найкращим майданчиком для об'єднання світу, але цього не відбувається.

"Світ об'єднується в ООН, але у деяких рішеннях не об'єднується. І щодо трибуналу, і щодо більш потужного тиску на рф. Світ дуже часто змінює цінності на економічні відносини", - пояснив глава держави.

Як приклад, Зеленський назвав Чорноморську зернову ініціативу, яку вдалося реалізувати, зокрема, завдяки потужній роботі ООН. Але коли Організація послабила тиск на росію, москва відразу вийшла з домовленостей.

"Тиск потужний, коли у вас є єдність, коли це єдиний організм. Коли світ діє, все одно захищає усі цінності. Не на словах, а справді. А коли в цій єдності крихкість, коли, навіть якщо в ЄС усі об'єднані, хтось раптом десь за спиною обходить санкції, допомагає рф. Допомагає їм із вирішенням власних економічних питань чи заради своєї дешевої енергетики, популістично заграючи зі своїм суспільством, робить ті чи інші кроки всупереч загальним домовленостям, то й світ слабшає”, - зазначив президент.

Глава держави нагадав, що Україна запропонувала Формулу миру, на базі якої хоче об'єднати цивілізований світ.

"Ми робитимемо все, щоб нам це вдалося. І я вірю, що це може принести нам справедливий мир", – зазначив Зеленський.

Президент також переконаний, що єдність та наполегливість мають дати результат у притягненні до відповідальності всіх, хто винен у розв'язанні війни проти України.



Відповідаючи на запитання про те, яким бачить оптимальний формат спеціального міжнародного трибуналу з приводу злочину агресії росії проти України, глава держави наголосив, що це має бути трибунал, який призведе до реального справедливого вироку для всіх вбивць та керівництва росії, яке віддавало відповідні накази.

"Від назви нічого за змістом не залежить. Головне - це результат, і це найважливіше. Це складна місія. Щоб засудити за початковий злочин — злочин агресії, треба мати знов-таки єдність. Вона нам дуже потрібна. Але це складно, щоби лідери різних держав світу підтримали трибунал, який засудить лідера іншої держави.Навіть якщо вона пішла війною проти свободи та людей іншої держави", - продовжив Зеленський.

Крім того, президент вважає, що з безпекової точки зору приєднання України до Євросоюзу буде справедливим рішенням і виграшем для всіх країн — членів ЄС, оскільки такої потужної армії, як українська, сьогодні немає щонайменше на сході Європи.

"У нас потужна армія, яка готова захищати спільні з ЄС цінності. І так, як Україна сьогодні захищає мир та ці цінності, так само вона діятиме і надалі”, - додав глава держави.