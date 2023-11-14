Данська компанія визнана спонсором війни за контракти з міноборони росії

08:59 14 листопада Київ, Україна

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло данського виробника будматеріалів Rockwool до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія залишилася на ринку росії, а її продукція через посередників продається російським держпідприємствам, зокрема, на замовлення міноборони росії.

Про це заявила пресслужба НАЗК.



Як пише агентство, Rockwool принципово не вийшла з росії. У квітні 2022 року компанія оголосила про продовження своєї роботи там.



Rockwool виготовляє кам'яну вату. Вона застосовується для утеплення, звукоізоляції та вогнезахисту, призначена для всіх видів будівель, промислового обладнання та суднобудування.



Її продукцію використовували при будівництві та ремонті кораблів військово-морського флоту росії:

Чорноморського флоту у Севастополі;

Балтійського флоту;

Північного флоту у Мурманську;

Тихоокеанського флоту.

НАЗК знайшло відповідні контракти з 2014 по 2021 роки. А за час анексії Криму компанія постачала матеріали щонайменше для 31 корабля і підводних човнів флоту росії, зокрема, для крейсерів, есмінців, атомних підводних човнів, фрегатів, десантних кораблів, тральників і розвідувальних суден. Україна знайшла щонайменше 52 угоди на більш ніж 329 млн рублів між дистриб'юторами Rockwool та російським міноборони.



Rockwool працює у російській федерації з 1995 року. Вона має там 4 заводи:

у місті Балашиха Московської області;

у Виборзі Ленінградської області;

у Троїцьку Челябінської області;

ЕВЗ "Алабуга", Республіка Татарстан.

Це 1200 робочих місць, що становить приблизно 10% від усіх співробітників компанії.



У росії Rockwool представлена чотирма товариствами з обмеженою відповідальністю: "Роквул", "Роквул-Волга", "Роквул-Північ" та "Роквул-Урал". За 2022 рік сумарно ці чотири компанії сплатили до бюджету країни-агресора 16,9 млн доларів податків.