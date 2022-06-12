Дані Генштабу ЗСУ про втрати росармії з 24 лютого до 12 червня

Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів у всіх напрямках. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення на той світ вирушили понад 32 тисячі російських військових.

У ЗСУ зазначають, що дані про втрати особового складу противника можуть бути неточними, оскільки важко проводити точні підрахунки під час активних бойових дій.

Починаючи з 24 лютого станом на 12 червня ЗСУ ліквідували:

особового складу – 32 150,

танків – 1430 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 484 одиниці,

артилерійських систем – 715 одиниць,

РСЗВ – 226 одиниць,

кошти ППО – 97 одиниць,

літаків – 212 одиниць,

вертольотів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 одиниці,

крилаті ракети – 125 одиниць,

кораблі та катери – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 455 одиниць,

спеціальна техніка – 54 одиниці.

Вчора українські захисники та захисниці ліквідували близько сотні окупантів. На металобрухт підуть ще 11 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 3 безпілотники та 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Служба безпеки України перехопила розмову двох російських військових. Між собою вони обговорювали, що їх побратимів ховають у закритих трунах, щоби не шокувати земляків. Все тому, що тіла мертвих російських загарбників зберігають просто під сонцем, склавши їх у ряд, як якісь дошки.

У Кремлі дуже бояться, що реальні масштаби втрат другої армії світу у війні проти України стануть відомими на всю Росію. Тому "вантаж 200" вони перевозять вночі та дуже маленькими партіями. При цьому тіла, які очікують відправлення "в черзі", починають розкладатися ще задовго до прибуття в кінцевий пункт призначення.

Нещодавно до лав "двохсотих" приєднався старший сержант Олексій Бакульов. У минулому він був чемпіоном світу з танкового біатлону. Тепер він перетворився на циферку у статистиці звіту Генштабу.