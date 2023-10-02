Данія виділяє $14 млн на боєприпаси для України

19:00 02 жовтня Київ, Україна

Данське Міністерство оборони оголосило про виділення понад 14 мільйонів доларів на закупівлю боєприпасів для українських збройних сил, кошти на які надасть Європейський Союз.



Про це повідомляє Sky News.



Відомство зазначило, що після скасування оборонного резервування Європейським Союзом минулого року Данія отримала можливість брати активну участь у європейському військовому співробітництві, включаючи співпрацю з Європейським оборонним агентством (EDA).



За інформацією Міноборони Данії, боєприпаси буде поставлено в Україну протягом 2024 року.