Данія виділить Україні 2000 артилерійських снарядів

Данія виділить Україні додаткові 2000 артилерійських снарядів.
Про це було оголошено після зустрічі виконавця обов'язків міністра оборони Трольса Лунда Пульсена та міністра закордонних справ Ларса Локке Расмуссена у Раді зовнішньої політики, передає інформаційний портал Berlingske.
Расмуссен зазначив, що це реакція на прохання України, і загальна вартість допомоги складе 36 мільйонів доларів.
Про це було оголошено після зустрічі виконавця обов'язків міністра оборони Трольса Лунда Пульсена та міністра закордонних справ Ларса Локке Расмуссена у Раді зовнішньої політики, передає інформаційний портал Berlingske.
Расмуссен зазначив, що це реакція на прохання України, і загальна вартість допомоги складе 36 мільйонів доларів.
Кошти на військову допомогу було надано з Українського фонду, в якому представлено переважну більшість парламентських партій Данії. Загальний обсяг фонду на 2023 становить близько 7 мільярдів данських крон.
Пульсен також зазначив, що наразі ведуться обговорення інших потреб України.
Пульсен також зазначив, що наразі ведуться обговорення інших потреб України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі