Данія виділить Україні 2000 артилерійських снарядів

19:25 12 червня Київ, Україна

Данія виділить Україні додаткові 2000 артилерійських снарядів.



Про це було оголошено після зустрічі виконавця обов'язків міністра оборони Трольса Лунда Пульсена та міністра закордонних справ Ларса Локке Расмуссена у Раді зовнішньої політики, передає інформаційний портал Berlingske.



Расмуссен зазначив, що це реакція на прохання України, і загальна вартість допомоги складе 36 мільйонів доларів.

"Це доповнення є значним та терміново необхідним вкладом у підтримку України. Ми всі бачимо, що наступ уже оголошений", – наголосив він.

Кошти на військову допомогу було надано з Українського фонду, в якому представлено переважну більшість парламентських партій Данії. Загальний обсяг фонду на 2023 становить близько 7 мільярдів данських крон.



Пульсен також зазначив, що наразі ведуться обговорення інших потреб України.