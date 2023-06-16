Данія збільшить фінансування військової підтримки України на 17,9 млрд крон

18:03 29 травня Київ, Україна

Данія планує збільшити свої витрати на військову підтримку Україні на суму 17,9 млрд крон ($2,59 млрд) у поточному та наступному році.



У понеділок прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про це, повідомляє DR.dk.



Вона зазначила, що військова обстановка в Україні перебуває у надзвичайно критичному стані, поле бою набуває все більш серйозних масштабів, тому Україна потребує максимальної підтримки, яку тільки можна надати.



Фонд, звідки фінансуватиметься військова допомога, було створено у березні цього року, коли більшість у данському парламенті проголосувала за виділення 7 млрд данських крон.



У поточному році уряд має намір додати ще 7,5 млрд данських крон до цього фонду, що загальною сумою складе 14,5 млрд данських крон. Планується також виділити додаткові 10,4 млрд данських крон до фонду наступного року. Кошти, як зазначила Метте Фредеріксен, надходять із "соціального фонду".

"В цей час українському народу потрібна наша зброя та підтримка, і тому це стає питанням найвищої важливості. Однак немає жодних ознак того, що наступний рік принесе нам мир, і тому ми вже зараз виділяємо понад десять мільярдів крон на 2024 рік", – пояснила прем'єр-міністр.



Потреба додаткових коштів виникла через те, що 70% фонду вже використано.

"Фонд для України скоро вичерпається, оскільки ми є однією з країн, які надають значну допомогу Україні. Тому ми вирішили вкласти велику суму цього року, і Данія буде однією з провідних країн, яка надає підтримку Україні", - зазначила Метте Фредеріксен.



Володимир Зеленський, президент України, висловив подяку Фолькетингу, данському уряду, та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на суму $2,6 млрд.



Він зазначив, що цей помітний внесок додатково посилить бойові можливості ЗСУ у найближчій та середньостроковій перспективі.