Данія збільшить фінансування військової підтримки України на 17,9 млрд крон

Данія планує збільшити свої витрати на військову підтримку Україні на суму 17,9 млрд крон ($2,59 млрд) у поточному та наступному році.
У понеділок прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про це, повідомляє DR.dk.
Вона зазначила, що військова обстановка в Україні перебуває у надзвичайно критичному стані, поле бою набуває все більш серйозних масштабів, тому Україна потребує максимальної підтримки, яку тільки можна надати.
Фонд, звідки фінансуватиметься військова допомога, було створено у березні цього року, коли більшість у данському парламенті проголосувала за виділення 7 млрд данських крон.
У поточному році уряд має намір додати ще 7,5 млрд данських крон до цього фонду, що загальною сумою складе 14,5 млрд данських крон. Планується також виділити додаткові 10,4 млрд данських крон до фонду наступного року. Кошти, як зазначила Метте Фредеріксен, надходять із "соціального фонду".
У понеділок прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про це, повідомляє DR.dk.
Вона зазначила, що військова обстановка в Україні перебуває у надзвичайно критичному стані, поле бою набуває все більш серйозних масштабів, тому Україна потребує максимальної підтримки, яку тільки можна надати.
Фонд, звідки фінансуватиметься військова допомога, було створено у березні цього року, коли більшість у данському парламенті проголосувала за виділення 7 млрд данських крон.
У поточному році уряд має намір додати ще 7,5 млрд данських крон до цього фонду, що загальною сумою складе 14,5 млрд данських крон. Планується також виділити додаткові 10,4 млрд данських крон до фонду наступного року. Кошти, як зазначила Метте Фредеріксен, надходять із "соціального фонду".
Потреба додаткових коштів виникла через те, що 70% фонду вже використано.
Володимир Зеленський, президент України, висловив подяку Фолькетингу, данському уряду, та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на суму $2,6 млрд.
Він зазначив, що цей помітний внесок додатково посилить бойові можливості ЗСУ у найближчій та середньостроковій перспективі.
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