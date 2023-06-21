Данія затвердила пакет військової допомоги Україні на 2023-2028 роки

19:20 20 червня Київ, Україна

Данія затвердила черговий пакет військової допомоги Україні на суму 2,95 млрд. євро на 2023-2028 роки, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Чудові новини з Копенгагена: парламент Данії схвалив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки. Дякую моїм дорогим друзям Мортену Бодскову, Трольсу Лунду Пульсену та народу Данії", - йдеться у повідомленні Резнікова.

Глава українського оборонного відомства додав, що кожне гарчання "Леопарда" та залп "Цезаря" - це салют на їхню честь.

"Кожне гарчання "Леопарда" та залп "Цезаря" - це салют на вашу честь. А ваша участь у "коаліції птахів" додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо", - написав Олексій Резніков.