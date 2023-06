Данія затвердила пакет військової допомоги Україні на 2023-2028 роки

Great news from Copenhagen: @folketinget approved another package of military assistance to Ukraine worth 2.95 billion euros for 2023 -2028.

Дякую моїм дорогим друзям @mfMorten @troelslundp і народу Данії.

Кожне гарчання Леопарда та залп ЦЕЗАРЯ – це салют у вашому… pic.twitter.com/YMmLM0eqgu