Данія затвердила пакет військової допомоги Україні на 2023-2028 роки

Данія затвердила черговий пакет військової допомоги Україні на суму 2,95 млрд. євро на 2023-2028 роки, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Глава українського оборонного відомства додав, що кожне гарчання "Леопарда" та залп "Цезаря" - це салют на їхню честь.
Great news from Copenhagen: @folketinget approved another package of military assistance to Ukraine worth 2.95 billion euros for 2023 -2028.— Олексій Резніков (@oleksiireznikov) 19 червня 2023 р
Дякую моїм дорогим друзям @mfMorten @troelslundp і народу Данії.
Кожне гарчання Леопарда та залп ЦЕЗАРЯ – це салют у вашому… pic.twitter.com/YMmLM0eqgu
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі