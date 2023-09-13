Данія надасть Україні пакет допомоги на понад 830 мільйонів доларів

19:21 12 вересня Київ, Україна

У Міністерстві оборони Данії анонсували надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 833 мільйони доларів, що містить танки, БМП, зенітні установки та боєприпаси.



Про це повідомили у пресслужбі відомства.



Вся сума розподілена на три етапи: 617 мільйонів доларів цього року, 209 мільйонів – у 2024 році та 7 мільйонів – у 2025 році. Відповідний пакет стане 12 і найбільшим, що передала Данія від 24 лютого 2022 року.