Данія надасть Україні пакет допомоги на понад 830 мільйонів доларів

19:21 12 вересня Київ, Україна

У Міністерстві оборони Данії анонсували надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 833 мільйони доларів, що містить танки, БМП, зенітні установки та боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Вся сума розподілена на три етапи: 617 мільйонів доларів цього року, 209 мільйонів – у 2024 році та 7 мільйонів – у 2025 році. Відповідний пакет стане 12 і найбільшим, що передала Данія від 24 лютого 2022 року.
"Для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від незаконного вторгнення росії, надзвичайно важливо, щоб такі країни, як Данія, надавали військову та фінансову підтримку Україні. Зараз ми робимо це з найбільшим фінансовим внеском Данії під егідою групи країн, які регулярно зустрічаються на базі в Рамштайні", - зазначив глава МО Троелс Лунд Поульсен.