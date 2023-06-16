Данія надасть термінову гуманітарну допомогу Україні

08:30 09 червня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Данії в четвер оголосило про надання Україні термінової гуманітарної допомоги, спрямованої на підтримку постраждалим від підриву Росії Каховської гідроелектростанції.



У заяві МЗС Данії наголошується, що Данське агентство з надзвичайних ситуацій відправило в Україну два потужні насоси, 35 наметів для тимчасового проживання, три компактні човни з транспортними плотами та великий генератор.



Згідно з офіційними даними, загальна вартість допомоги становить 2,5 мільйона датських крон (335 тисяч євро). Очікується, що постачання допомоги буде здійснено у суботу та передано у розпорядження Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Крім того, Данія через Управління ООН з обслуговування проектів надасть п'ять вантажівок-цистерн для збирання та вивезення води із затоплених районів, а також кілька генераторів загальною вартістю близько семи мільйонів датських крон (940 тисяч євро).

"Повені створили катастрофічну ситуацію в багатьох регіонах України, і ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб допомогти українському народу", - заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.



Після того, як у ніч на вівторок росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, допомогу у надзвичайних ситуаціях було надано кількома країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами.