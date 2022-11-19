Данія надала Чернігову обладнання для пунктів обігріву

12:46 17 листопада Київ, Україна

Данська компанія ROCKWOOL направила до Чернігова дві вантажівки з усім необхідним для пунктів обігріву.



Про це у Телеграмі повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.