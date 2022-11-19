Данія надала Чернігову обладнання для пунктів обігріву
12:46 17 листопада Київ, Україна
Данська компанія ROCKWOOL направила до Чернігова дві вантажівки з усім необхідним для пунктів обігріву.
Про це у Телеграмі повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Приїхали тенти, генератори, сучасні теплі та вологостійкі каремати, які можна використовувати як матрац прямо на землі або надійно закрити необхідне обладнання. Насамперед ця допомога призначена для стаціонарних та мобільних пунктів обігріву у великих громадах області", - написав Чаус.
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