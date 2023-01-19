Данія планує передати Україні Caesar

18:33 19 січня Київ, Україна

Україна може отримати 19 самохідних артилерійських установок Caesar від Данії.



Уряд Данії вже проконсультувався із парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.



Міністр оборони країни Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту і наголосив, що самохідні гаубиці зараз дуже необхідні Збройним силам України.

"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю жертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми маємо продовжувати бути такими", - зазначив міністр.

За його словами, Данії зараз важливо знайти баланс між допомогою Україні та продовженням зміцнення власної оборони. Зокрема, передача САУ призведе до затримки у розгортанні 1-ї датської бригади. У зв'язку з цим Данія розглядає можливість швидкого набуття нових можливостей.