Данія передасть Україні 45 танків - міністр оборони країни

Данія передасть Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА та 30 Leopard 1. Ці танки є частиною пакету військової допомоги, про який Данія повідомляла раніше.
Про це повідомляють данські медіа, посилаючись на заяву міністра оборони Данії на засіданні Рамштайну.
Про це повідомляють данські медіа, посилаючись на заяву міністра оборони Данії на засіданні Рамштайну.
Ідея передачі танків Т-72 полягає в тому, що на відміну від танків Leopard їх можна негайно включити до складу техніки Збройних сил України. Для використання Leopard українським військовим потрібна додаткова підготовка, а з танками Т-72 цієї проблеми немає, пояснив міністр.
Раніше Данія вже закупила та передала Україні 100 танків Leopard 1A5 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами. Перші 10 танків із цього пакету було поставлено в Україну на початку вересня.
Данські інструктори відповідають за першу частину навчання українців, після чого продовжують навчання німецькі колеги. Весь процес відбувається у тісній співпраці з перекладачами з низки країн та представниками німецької танкової промисловості.
Раніше Данія вже закупила та передала Україні 100 танків Leopard 1A5 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами. Перші 10 танків із цього пакету було поставлено в Україну на початку вересня.
Данські інструктори відповідають за першу частину навчання українців, після чого продовжують навчання німецькі колеги. Весь процес відбувається у тісній співпраці з перекладачами з низки країн та представниками німецької танкової промисловості.
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