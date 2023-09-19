Данія передасть Україні 45 танків - міністр оборони країни

12:42 19 вересня Київ, Україна





Про це повідомляють данські медіа, посилаючись на заяву міністра оборони Данії на засіданні Рамштайну. Данія передасть Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА та 30 Leopard 1. Ці танки є частиною пакету військової допомоги, про який Данія повідомляла раніше.Про це повідомляють данські медіа, посилаючись на заяву міністра оборони Данії на засіданні Рамштайну.

Ідея передачі танків Т-72 полягає в тому, що на відміну від танків Leopard їх можна негайно включити до складу техніки Збройних сил України. Для використання Leopard українським військовим потрібна додаткова підготовка, а з танками Т-72 цієї проблеми немає, пояснив міністр.



Раніше Данія вже закупила та передала Україні 100 танків Leopard 1A5 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами. Перші 10 танків із цього пакету було поставлено в Україну на початку вересня.



Данські інструктори відповідають за першу частину навчання українців, після чого продовжують навчання німецькі колеги. Весь процес відбувається у тісній співпраці з перекладачами з низки країн та представниками німецької танкової промисловості.