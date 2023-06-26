Данія розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах F-16

17:56 26 червня Київ, Україна

Данія розпочала програму тренувань для українських пілотів на сучасних винищувачах F-16, повідомляє агентство AP, посилаючись на виконавця обов'язків міністра оборони Данії, Троельса Лунда Поульсена.



За словами Поульсена, Данія зробила кроки для початку навчання та підвищення кваліфікації українських льотчиків.

"Ми також розглядаємо можливість надання конкретної кількості данських винищувачів F-16 як пожертвування Україні та визначення необхідної кількості", - зазначив він.



Виконавець обов'язків міністра додав, що українські пілоти мають пройти навчання тривалістю від 6 до 8 місяців, перш ніж пожертва у вигляді данських винищувачів F-16 стане реальністю.

"Це не означає, що ми не можемо ухвалити рішення заздалегідь. Проте, літаки F-16 будуть у Данії до 2024 року", - пояснив Поульсен.



Данія вже замовила 27 винищувачів F-35A, які замінять старіючі більш ніж 40-річні літаки F-16, з яких у Данії на цей момент перебуває в експлуатації 30 літаків. Перехід на винищувачі F-35A Joint Strike Fighter заплановано на період із кінця 2023 року до кінця 2025 року.



Зазначається, що спочатку цей перехід планувався на 2027 рік.