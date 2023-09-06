Данія та Нідерланди передадуть Україні 61 винищувач F-16

"Робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використовуємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст та сіл. Ми з Марком Рютте домовилися про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", - пише президент.