Данія та Нідерланди передадуть Україні 61 винищувач F-16
06:50 21 серпня Київ, Україна
Україна вперше отримала конкретні обіцянки щодо постачання американських винищувачів F-16: Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія - 19 літаків.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Після тренування українських пілотів та інженерів Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі.
"Робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використовуємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст та сіл. Ми з Марком Рютте домовилися про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", - пише президент.
У свою чергу прем'єр Рютте зазначив, що зараз відбувається мовне навчання українських фахівців, пізніше розпочнеться військове, щоб якнайшвидше передати літаки Україні.
"Зараз проходить навчання мовне і в майбутньому якнайшвидше розпочнеться військове навчання, а потім вони переїдуть до Румунії. Це робитиметься якнайшвидше, щоб передати літаки Україні. Ми також маємо підготувати інфраструктуру, щоб літаки могли злетіти та безпечно сісти в Україні. Усі процеси авторизації мають відбутися", - заявив прем'єр Нідерландів.
Данія слідом анонсувала постачання Києву 19 бойових літаків.
Як стало відомо, Данія планує відправити в Україну перші шість літаків F-16 із заявлених 19 ближче до Нового року.
"Про конкретні питання: коли ми плануємо доставити ці літаки. Ми зараз продовжуємо процес скринінгу, незабаром він починається, тому сподіваюся, що ближче до Нового року перша група літаків залишить данську землю і попрямує в Україну. Близько шести з них", - сказала прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен.
Також вона висловила сподівання, що наступного року з Данії в Україну вирушать ще вісім літаків, а згодом ще п'ять.
"Ми це зробимо якнайшвидше. Нам потрібні всі необхідні технічні деталі, всі навички, бути підготовленими якнайкраще, і тоді ми будемо готові", - зазначила прем'єр Данії і додала, що тренуються та готуються до навчання у Данії понад 70 військових з України.
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