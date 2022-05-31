Данія та Нідерланди відмовилися платити за російський газ рублями

07:20 31 травня Київ, Україна

Енергокомпанія Данії Orsted A/S та нідерландська GasTerra відмовилися платити за російський газ у рублях та готуються до припинення поставок.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела в енергокомпаніях.

У заяві компанії Orsted A/S сказано, що вона не має юридичних зобов'язань щодо використання російської валюти і вона планує продовжувати платити в євро.

«Тому є ризик, що „Газпром експорт“ припинить постачання газу на адресу Orsted. На думку Orsted, це буде порушенням контракту», - йдеться у повідомленні Orsted A/S.

Крайній термін, за яким Данія має розрахуватися за російський газ, – 31 травня.



Данія закуповує лише 1,3% сумарного імпорту російського газу в Євросоюз. Orsted A/S заявила, що планує знайти альтернативні джерела постачання на європейському оптовому ринку.



Слідом за Данією Нідерландська компанія GasTerra оголосила про відмову платити за російський газ рублями.

«Це може призвести до порушення санкцій, запроваджених ЄС. Крім того, існує дуже багато фінансових та операційних ризиків, пов'язаних із необхідним варіантом оплати», — йдеться у повідомленні компанії.

У GasTerra пояснили, що, зокрема, відкриття рахунків у москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російської влади створюють надто великі ризики для нідерландської компанії.



Російський "Газпром" у відповідь на рішення GasTerra повідомив, що з 31 травня зупиняє постачання газу до Нідерландів. Контракт, укладений GasTerra з Газпромом, діє до 1 жовтня 2022 року. Відповідно до нього Нідерланди мали отримати ще 2 млрд кубометрів.



Росія зупинила постачання свого газу вже до трьох країн. У квітні з цієї причини «Газпром» припинив співпрацю з Польщею та Болгарією, а 21 травня — з Фінляндією. Усі вони відмовилися платити за російський газ у рублях.