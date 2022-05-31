Данія та Нідерланди відмовилися платити за російський газ рублями

Енергокомпанія Данії Orsted A/S та нідерландська GasTerra відмовилися платити за російський газ у рублях та готуються до припинення поставок.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела в енергокомпаніях.
У заяві компанії Orsted A/S сказано, що вона не має юридичних зобов'язань щодо використання російської валюти і вона планує продовжувати платити в євро.
Крайній термін, за яким Данія має розрахуватися за російський газ, – 31 травня.
Данія закуповує лише 1,3% сумарного імпорту російського газу в Євросоюз. Orsted A/S заявила, що планує знайти альтернативні джерела постачання на європейському оптовому ринку.
Слідом за Данією Нідерландська компанія GasTerra оголосила про відмову платити за російський газ рублями.
У GasTerra пояснили, що, зокрема, відкриття рахунків у москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російської влади створюють надто великі ризики для нідерландської компанії.
Російський "Газпром" у відповідь на рішення GasTerra повідомив, що з 31 травня зупиняє постачання газу до Нідерландів. Контракт, укладений GasTerra з Газпромом, діє до 1 жовтня 2022 року. Відповідно до нього Нідерланди мали отримати ще 2 млрд кубометрів.
Росія зупинила постачання свого газу вже до трьох країн. У квітні з цієї причини «Газпром» припинив співпрацю з Польщею та Болгарією, а 21 травня — з Фінляндією. Усі вони відмовилися платити за російський газ у рублях.
Російський "Газпром" у відповідь на рішення GasTerra повідомив, що з 31 травня зупиняє постачання газу до Нідерландів. Контракт, укладений GasTerra з Газпромом, діє до 1 жовтня 2022 року. Відповідно до нього Нідерланди мали отримати ще 2 млрд кубометрів.
Росія зупинила постачання свого газу вже до трьох країн. У квітні з цієї причини «Газпром» припинив співпрацю з Польщею та Болгарією, а 21 травня — з Фінляндією. Усі вони відмовилися платити за російський газ у рублях.
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