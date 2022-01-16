Данилов заявив, що в Україні більше ніж 13 олігархів, але не назвав точної кількості або їхні прізвища

16:56 13 січень Київ, Україна





Раніше Данилов публічно говорив, що в олігархічне середовище можна зарахувати 13 громадян. Наразі він уточнив, що говорив про них як про кандидатів, які можуть потрапити до реєстру, якщо перевірка покаже, що вони відповідають визначеним законом критеріям. Водночас секретар РНБО заявив, що в Україні "їх набагато більше" ніж 13, але не назвав точну кількість чи прізвища. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов повідомив, що РНБО перевіряє більше десятка людей щодо того, чи підпадають вони під критерії олігарха, визначені законом.Раніше Данилов публічно говорив, що в олігархічне середовище можна зарахувати 13 громадян. Наразі він уточнив, що говорив про них як про кандидатів, які можуть потрапити до реєстру, якщо перевірка покаже, що вони відповідають визначеним законом критеріям. Водночас секретар РНБО заявив, що в Україні "їх набагато більше" ніж 13, але не назвав точну кількість чи прізвища.

"Для того, щоб назвати прізвища, потрібно провести перевірку. Там є критерії, які визначені законодавством. Ми на сьогодні попередньо відпрацьовуємо це питання. І я не можу сказати, що буде в результаті", - сказав він.

На запитання про те, чи потраплять до Реєстру олігархів Ігор Коломойський та Рінат Ахметов, секретар РНБО відповів, що "якщо вони підпадуть під 3 критерії – то так".



Данилова також запитали, чи вивчає РНБО можливість запровадження санкцій щодо експрезидента України Петра Порошенка, якому оголосили підозру у держзраді. Він відповів, що поки що подібного подання до РНБО не надходило.