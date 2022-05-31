Данилов висловився про швидку окупацію Херсонської області

16:38 31 травня Київ, Україна

Українські правоохоронці з’ясовують, чому російські окупанти змогли захопити так швидко Херсонський регіон.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов

"Остаточної відповіді навіть у мене, що там сталося, на сьогодні немає, на жаль. Але ми обов'язково маємо з вами отримати відповідь", – наголосив він.

"Цим займаються ті органи, які мають повноваження займатися цими питаннями", – додав Данилов.

Нагадаємо, раніше Данилов уже відповідав на питання про швидке захоплення росією Херсонської області так: