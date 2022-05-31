Данилов висловився про швидку окупацію Херсонської області
16:38 31 травня Київ, Україна
Українські правоохоронці з’ясовують, чому російські окупанти змогли захопити так швидко Херсонський регіон.
Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов
.
"Остаточної відповіді навіть у мене, що там сталося, на сьогодні немає, на жаль. Але ми обов'язково маємо з вами отримати відповідь", – наголосив він.
"Цим займаються ті органи, які мають повноваження займатися цими питаннями", – додав Данилов.
Нагадаємо, раніше Данилов уже відповідав на питання про швидке захоплення росією Херсонської області так:
"Про всі завдання до грудня всі інстанції відзвітували. Що трапилося далі – це буде предметом з'ясування”.
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