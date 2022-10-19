Данилов: Військовий стан в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації населення

17:37 19 жовтня Київ, Україна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що росія готується до масової депортації українського населення до "депресивних районів" росії.

Про це секретар РНБО написав на своїй сторінці у Twitter.
"Військовий стан путіна в анексованих регіонах - це підготовка до масової депортації українського населення до депресивних районів для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який уже був скоєний росією в Криму і залишився не покараним", - написав Данилов.
В Офісі Президента вважають указ президента путіна про введення воєнного стану на окупованих територіях України псевдолегалізацією мародерства. Так, рішення глави держави-агресора прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку росії слід розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - написав Подоляк у Телеграмі.

Згідно з указом, військовий стан має бути "введений" з опівночі 20 жовтня.

Також путін запровадив "середній рівень реагування" в окупованому Криму, окупованому Севастополі, а також у прикордонних з Україною територіях росії. Це Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області. Крім того, на "приєднаних" українських територіях путін "запровадив" так звану "територіальну оборону".