Данилов: Військовий стан в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації населення

17:37 19 жовтня Київ, Україна





Про це секретар РНБО написав на своїй сторінці у Twitter. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що росія готується до масової депортації українського населення до "депресивних районів" росії.Про це секретар РНБО написав на своїй сторінці у Twitter.

"Військовий стан путіна в анексованих регіонах - це підготовка до масової депортації українського населення до депресивних районів для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який уже був скоєний росією в Криму і залишився не покараним", - написав Данилов.

В Офісі Президента вважають указ президента путіна про введення воєнного стану на окупованих територіях України псевдолегалізацією мародерства. Так, рішення глави держави-агресора прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк

"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку росії слід розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - написав Подоляк у Телеграмі.



Згідно з указом, військовий стан має бути "введений" з опівночі 20 жовтня.



Також путін запровадив "середній рівень реагування" в окупованому Криму, окупованому Севастополі, а також у прикордонних з Україною територіях росії. Це Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області. Крім того, на "приєднаних" українських територіях путін "запровадив" так звану "територіальну оборону".