Данилов: Військовий стан в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації населення

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що росія готується до масової депортації українського населення до "депресивних районів" росії.
Про це секретар РНБО написав на своїй сторінці у Twitter.
Про це секретар РНБО написав на своїй сторінці у Twitter.
В Офісі Президента вважають указ президента путіна про введення воєнного стану на окупованих територіях України псевдолегалізацією мародерства. Так, рішення глави держави-агресора прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
19 жовтня президент росії володимир путін підписав указ про "запровадження військового стану" на "приєднаних" до росії територіях України - самопроголошених "днр" і "лнр" і окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.
Згідно з указом, військовий стан має бути "введений" з опівночі 20 жовтня.
Також путін запровадив "середній рівень реагування" в окупованому Криму, окупованому Севастополі, а також у прикордонних з Україною територіях росії. Це Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області. Крім того, на "приєднаних" українських територіях путін "запровадив" так звану "територіальну оборону".
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