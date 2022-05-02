Данилов: провести сесії важливо в кожній області, районі, місті, селищі та селі

Місцеві вибори закінчені, і прийшов час об'єднуватися для спільної ефективнішої протидії пандемії. Місцеві ради повинні в найкоротші терміни провести сесії, присвячені вирішенню загальної проблеми.
Про це йдеться у відкритому листі Данилова, опублікованому на сторінці РНБО в Facebook.
"З метою об'єднання і консолідації зусиль в боротьбі з пандемією вкрай важливим є невідкладне проведення сесій місцевих рад, на яких повинні бути розглянуті питання подолання негативних наслідків поширення COVID-19", - заявив Данилов.
За словами секретаря РНБО, провести сесії важливо в кожній області, районі, місті, селищі та селі.
Він зазначив, що завдяки реформі децентралізації місцева влада отримала широкі повноваження для реалізації програм, націлених на покращення життя жителів громад.
Олексій Данилов нагадав, що COVID-19 вже забрав життя 12 717 українців, а ще 758 264 особи захворіли, що є загрозою надзвичайно високого рівня.
"З метою об'єднання і консолідації зусиль в боротьбі з пандемією вкрай важливим є невідкладне проведення сесій місцевих рад, на яких повинні бути розглянуті питання подолання негативних наслідків поширення COVID-19", - заявив Данилов.
За словами секретаря РНБО, провести сесії важливо в кожній області, районі, місті, селищі та селі.
Він зазначив, що завдяки реформі децентралізації місцева влада отримала широкі повноваження для реалізації програм, націлених на покращення життя жителів громад.
Олексій Данилов нагадав, що COVID-19 вже забрав життя 12 717 українців, а ще 758 264 особи захворіли, що є загрозою надзвичайно високого рівня.
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