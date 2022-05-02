Данилов: провести сесії важливо в кожній області, районі, місті, селищі та селі

20:12 02 грудня Київ, Україна

Місцеві вибори закінчені, і прийшов час об'єднуватися для спільної ефективнішої протидії пандемії. Місцеві ради повинні в найкоротші терміни провести сесії, присвячені вирішенню загальної проблеми.