Данилов прокоментував події у Білгородській області

Україна не має жодного відношення до того, що відбувається в Білгородській області рф, а бойові дії за участю російських добровольців проти федеральних сил у регіоні є проявом внутрішніх протиріч серед громадян росії.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.
Данилов повністю відкинув звинувачення з боку росії щодо нібито причетності України до подій на території регіону. Він наголосив, що це – внутрішні справи росії і звинувачувати в цьому Збройні сили нашої країни – нісенітниця.
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