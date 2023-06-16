Данилов прокоментував події у Білгородській області

20:52 23 травня Київ, Україна

Україна не має жодного відношення до того, що відбувається в Білгородській області рф, а бойові дії за участю російських добровольців проти федеральних сил у регіоні є проявом внутрішніх протиріч серед громадян росії.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.
"Ситуація в Білгородській області на ситуацію безпеки в Україні не впливає жодним чином. Там громадяни росії мають право на протест. Це записано в тому числі в їхніх нормативно-правових документах. І Росія має самостійно з цим питанням впоратися", - зазначив він.
Данилов повністю відкинув звинувачення з боку росії щодо нібито причетності України до подій на території регіону. Він наголосив, що це – внутрішні справи росії і звинувачувати в цьому Збройні сили нашої країни – нісенітниця.
"Там відбуваються події, пов'язані з сектором, який, на нашу думку, має коментувати або верховний головнокомандувач, тобто путін, або міністр оборони, або хтось інший. Якщо це були російські хлопці, які перетнули кордон, то це питання до ФСБ, вони мали захистити цей кордон, військові повинні його захищати. Ще раз наголошую, це питання до тих росіян, які сьогодні перебувають у Білгородській області", – додав Данилов.