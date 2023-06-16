Данилов прокоментував події у Білгородській області

20:52 23 травня Київ, Україна





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Україна не має жодного відношення до того, що відбувається в Білгородській області рф, а бойові дії за участю російських добровольців проти федеральних сил у регіоні є проявом внутрішніх протиріч серед громадян росії.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов

"Ситуація в Білгородській області на ситуацію безпеки в Україні не впливає жодним чином. Там громадяни росії мають право на протест. Це записано в тому числі в їхніх нормативно-правових документах. І Росія має самостійно з цим питанням впоратися", - зазначив він.

Данилов повністю відкинув звинувачення з боку росії щодо нібито причетності України до подій на території регіону. Він наголосив, що це – внутрішні справи росії і звинувачувати в цьому Збройні сили нашої країни – нісенітниця.