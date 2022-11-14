Данилов: не варто поспішати повертатися на деокуповану Херсонщину

Мирні жителі зможуть повернуться на звільнену територію Херсонської області, коли там буде безпечно та відновлено всі необхідні умови для життя.
На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов
в ефірі інформаційного телемарафону.
"Те, що стосується звільненої території, справді є на сьогодні ризик для перебування цивільного населення. На кожному квадратному метрі треба провести дослідження і розуміти, що там немає вибухових пристроїв. Це складна робота. Для того, щоб зберігати життя цивільного населення, велике прохання не поспішати повертатися додому. Обов'язково повернуться всі, хто має бажання повернутись, але треба невеликий час почекати", - сказав Данилов.
Він зазначив, що розмінування деокупованої території проводять так швидко, наскільки це можливо.
"Ворог зробив дуже велике замінування цієї території. Більше того, ми не відкидаємо, що є фугаси, які залишаються на цій території", - додав Данилов.
За його словами, це буде поступовий процес.
"Щойно ми розумітимемо, що там 100% безпечна ситуація, цивільному населенню буде дозволено повертатися до своїх будинків. Але є розуміння, що до того треба дати всі необхідні умови для життя – це світло, це вода, це інтернет, це засоби зв'язку”, – підсумував Данилов.
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