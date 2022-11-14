Данилов: не варто поспішати повертатися на деокуповану Херсонщину

08:05 14 листопада Київ, Україна





На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Мирні жителі зможуть повернуться на звільнену територію Херсонської області, коли там буде безпечно та відновлено всі необхідні умови для життя.На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Те, що стосується звільненої території, справді є на сьогодні ризик для перебування цивільного населення. На кожному квадратному метрі треба провести дослідження і розуміти, що там немає вибухових пристроїв. Це складна робота. Для того, щоб зберігати життя цивільного населення, велике прохання не поспішати повертатися додому. Обов'язково повернуться всі, хто має бажання повернутись, але треба невеликий час почекати", - сказав Данилов.



Він зазначив, що розмінування деокупованої території проводять так швидко, наскільки це можливо.

"Ворог зробив дуже велике замінування цієї території. Більше того, ми не відкидаємо, що є фугаси, які залишаються на цій території", - додав Данилов.

За його словами, це буде поступовий процес.