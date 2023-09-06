19:37 15 серпня Київ, Україна

Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов виключив автономію для демілітаризованого Донбасу після звільнення, зазначивши, що Україні вже було достатньо Криму.



Про це урядовець Про це урядовець повідомив в інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Пам'ятайте, що було в Будапештському меморандумі? Кращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій, включаючи Донецьк та Луганськ", - наголосив Данилов.

Секретар РНБО також відповів на запитання про заяву невизнаного президента білорусі олександра лукашенка про те, що росія і Україна обговорювали можливість "оренди Криму" навесні 2022 року.