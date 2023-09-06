Данилов виключив автономію для демілітаризованого Донбасу після звільнення
19:37 15 серпня Київ, Україна
Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов виключив автономію для демілітаризованого Донбасу після звільнення, зазначивши, що Україні вже було достатньо Криму.
Про це урядовець повідомив
в інтерв'ю виданню La Repubblica.
"Пам'ятайте, що було в Будапештському меморандумі? Кращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій, включаючи Донецьк та Луганськ", - наголосив Данилов.
Секретар РНБО також відповів на запитання про заяву невизнаного президента білорусі олександра лукашенка про те, що росія і Україна обговорювали можливість "оренди Криму" навесні 2022 року.
"Так звана "оренда" українського Криму росією неможлива. Вони вже були нашими орендарями. Незабаром вони вимагатимуть стати власниками орендованого", - підкреслив чиновник.
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