Данилов допускає зв'язок між Лукашенком та заколотом Пригожина

Зіставивши низку фактів, можна зробити висновок про неоднозначність участі Олександра Лукашенка в історії "російського бунту" Пригожина. Як заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов, до заколоту на території Росії може бути причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Данилов вказав на те, що війська ПВК Вагнер просувалися по Росії досить швидко і Пригожин вже майже дійшов до Москви, щоб вимагати від шляху звільнення Шойгу і Герасимова.. Однак усе змінилося, коли втрутився Лукашенко.
Данилов зазначив, що Лукашенко є "людиною дуже хитрою і безпринципною".
Також секретар РНБО додав, що невідомо, як Лукашенко поводитиметься надалі.
Не варто забувати, що за заявою прес-секретаря президента Росії Пєскова, кримінальну справу стосовно ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина закриють, і він "піде в Білорусь".
Крім того, Данилов припустив, що у засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина обов'язково є спільники, які перебувають у Кремлі.
Зазначимо, засновник російського ПВК Вагнер Пригожин 23 червня звинуватив військових Росії у завданні удару по тилових позиціях його найманців, через що загинула велика кількість бойовиків. Після цього він пішов "на Москву", захопивши Ростов і Воронеж. Втім, після переговорів із Лукашенком Пригожин вирішив припинити свій бунт і зупинив рух колон своїх найманців на столицю Росії.
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