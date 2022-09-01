Данилов дав коментар щодо вбивства Дугіної в росії
11:00 23 серпня Київ, Україна
Олексій Данилов, секретар РНБО, наполягає, що Україна не має жодного стосунку до вбивства Дугіної, це робота ФСБ.
Про це повідомив секретар РНБОУ.
"Нам від цієї людини ні холодно ні жарко… ФСБ зробила цю річ – і зараз буде вказувати, що це зробив хтось із наших. Ми не працюємо так. У нас є потужніші завдання, які виконують наші хлопці. До підриву цієї дами ми не маємо жодного відношення - це робота російських спецслужб" - РНБОУ.
За словами Данилова, Дар'я Дугіна разом із батьком критикували довгостроковість так званої "спецоперації" росії в Україні, а російські спецслужби починають прибирати тих людей, які критикують "успіхи" війни.
"Наші спецслужби не мають до цього жодного відношення", – наголосив секретар РНБО України.
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