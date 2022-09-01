Данилов дав коментар щодо вбивства Дугіної в росії

Про це повідомив секретар РНБОУ.

"Нам від цієї людини ні холодно ні жарко… ФСБ зробила цю річ – і зараз буде вказувати, що це зробив хтось із наших. Ми не працюємо так. У нас є потужніші завдання, які виконують наші хлопці. До підриву цієї дами ми не маємо жодного відношення - це робота російських спецслужб" - РНБОУ.