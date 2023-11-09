Данилов: боротьба з корупцією – ключ до інтеграції в Євросоюз та НАТО

10:35 09 листопада Київ, Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов висловив думку про важливість боротьби з корупцією для досягнення цілей вступу України в Євросоюз та НАТО

У ході національного телемарафону він наголосив, що ефективна боротьба з корупцією є невіддільною частиною української агенди, необхідною для просування в інтеграції із західними спілками.



Данилов наголосив, що корупція - це як "своєрідне домашнє завдання" для України, і порівняв її з розпеченим залізом, яке потребує негайних та енергійних зусиль для боротьби. Він також стверджує, що Україна відкрита та не приховує корупційних фактів, на відміну від росії.



Секретар РНБО наголосив, що Євросоюз висуває низку вимог, включаючи збільшення кількості співробітників Національного антикорупційного бюро та розширення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції. Однак він також звернув увагу на проблеми в українському законодавстві, яке залишається вразливим перед корупційними маніпуляціями через різні тлумачення його положень. Ці корупційні ризики, на його думку, є перепоною на шляху країни до інтеграції в Євросоюз та НАТО.



Данилов наголосив, що безліч різних трактувань законів, включаючи податкове та земельне законодавство, створює додаткові виклики у боротьбі з корупцією. Важливим кроком до інтеграції у західні союзи буде рішуче усунення подібних прогалин у законодавстві.