Данилов анонсував нові закони проти олігархів
18:36 04 червень Київ, Україна
За підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) секретар відомства Олексій Данилов
заявив, що паралельно з законопроєктом президента про олігархів, будуть розроблені додаткові антиолігархічні закони.
Про це Данилов розповів на брифінгу 4 червня.
"На засіданні РНБО ми розглядали закон, як його називають в народі, про олігархів. Був звіт заступника керівника Офісу Президента пана Смирнова. Ми звернули увагу, що не всі органи належним чином попрацювали над цим законопроєктом. Сьогодні вони отримали ще одне, додаткове протокольне доручення, активізувати свою роботу. Тому що цей закон - це перша ластівка в мережі законів, які повинні покласти край олігархічно-економічній системі, яка досі була в нашій країні. Ще раз підкреслюю, що це - перший закон, але він не є останнім", - сказав Данилов.
Також секретар РНБО повідомив, що через два тижні з'являться нові законопроєкти, які будуть стосуватися українських олігархів.
"До цього питання були залучені всі керівники провідних органів, які повинні цим питанням займатися. Перш за все - це керівники НАБУ і ДБР, Антимонопольного комітету. Також були запрошені голови комітетів Верховної Ради, запросили керівника Офісу простих рішень Саакашвілі, він виступав. Була дискусія з приводу цього законопроєкту. Зараз слово з цього питання має бути за Верховною Радою. Будемо чекати, як там будуть розгортатися події. Президент наполягає, щоб він був прийнятий якнайшвидше. Антиолігархічний закон - це первинна частина низки законодавчих актів, які найближчим часом, а президент дав час два тижні, з'являться. Через два тижні ви побачите наступні законопроєкти", - сказав Олексій Данилов.
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