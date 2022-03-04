Данилов анонсував нові закони проти олігархів

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Про це Данилов розповів на брифінгу 4 червня. За підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) секретар відомства Олексій Данилов заявив, що паралельно з законопроєктом президента про олігархів, будуть розроблені додаткові антиолігархічні закони.Про це Данилов розповів на брифінгу 4 червня.

"На засіданні РНБО ми розглядали закон, як його називають в народі, про олігархів. Був звіт заступника керівника Офісу Президента пана Смирнова. Ми звернули увагу, що не всі органи належним чином попрацювали над цим законопроєктом. Сьогодні вони отримали ще одне, додаткове протокольне доручення, активізувати свою роботу. Тому що цей закон - це перша ластівка в мережі законів, які повинні покласти край олігархічно-економічній системі, яка досі була в нашій країні. Ще раз підкреслюю, що це - перший закон, але він не є останнім", - сказав Данилов.

Також секретар РНБО повідомив, що через два тижні з'являться нові законопроєкти, які будуть стосуватися українських олігархів.