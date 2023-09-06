Данило Гетманцев: подробиці замаху на Євгена Сокура
11:06 18 серпня Київ, Україна
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев
оприлюднив інформацію про замах, скоєний на віцеголову Державної податкової служби Євгена Сокура.
Повідомлення про це з'явилося в каналі Данила Гетманцева в Telegram.
"З учорашнього дня почали просочуватися окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім усім одночасно зараз. Так, учора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад у центрі міста. Замовники - схемники, що втратили "бізнес" і перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам із Департаменту карного розшуку Нацполу! Зловмисники - виконавці затримані та дають свідчення на замовників", - наголошено в повідомленні.
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