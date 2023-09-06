Данило Гетманцев: подробиці замаху на Євгена Сокура

"З учорашнього дня почали просочуватися окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім усім одночасно зараз. Так, учора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад у центрі міста. Замовники - схемники, що втратили "бізнес" і перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам із Департаменту карного розшуку Нацполу! Зловмисники - виконавці затримані та дають свідчення на замовників", - наголошено в повідомленні.