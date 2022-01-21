Подальші кроки України щодо бойовиків "Вагнера"

19:00 07 вересень Київ, Україна

Україна негайно відреагувала на затримання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі, був зроблений запит на екстрадицію 28 вагнерівців, проте Мінськ ухвалив рішення не на користь України. Прокуратура заочно притягне до відповідальності бойовиків, які брали участь у війні на Донбасі.

Про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов

«Ми зібрали достатню доказову базу вчинення злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі. Вони всі підозрюються, тому будемо залучати їх до відповідальності на національному рівні та використовувати інші інструменти кримінального процесу, в тому числі міжнародні», - повідомив Мамедов.

Нагадаємо, в Білорусі перед виборами президента затримали більше ніж 30 бойовиків ПВК «Вагнер».



Україна зібрала докази того, що частина з них воювала на Донбасі, тому зажадала видати найманців для подальшого слідства та суду. Мінськ запит України не задовольнив і видав їх Росії.