Подальші кроки України щодо бойовиків "Вагнера"

Україна негайно відреагувала на затримання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі, був зроблений запит на екстрадицію 28 вагнерівців, проте Мінськ ухвалив рішення не на користь України. Прокуратура заочно притягне до відповідальності бойовиків, які брали участь у війні на Донбасі.
Про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
Нагадаємо, в Білорусі перед виборами президента затримали більше ніж 30 бойовиків ПВК «Вагнер».
Україна зібрала докази того, що частина з них воювала на Донбасі, тому зажадала видати найманців для подальшого слідства та суду. Мінськ запит України не задовольнив і видав їх Росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі