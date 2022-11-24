"Далі – повне знищення України": лукашенко закликав Зеленського до переговорів

12:39 24 листопада Київ, Україна

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що президент Володимир Зеленський має погодитися на мирні переговори з Росією, інакше опір загрожує Україні повним знищенням.

Незадовго до початку війни маріонетка путіна лукашенко заявляв, що Україна не вистоить і три дні відкритого протистояння з росією.



Про це повідомляється на Telegram-каналі "Пул першого".

"Все в руках України. Не тому, що я хочу зіштовхнути цю тему на Зеленського та Україну. Справді, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі — до того ж у величезній кількості людей. Важко, складно, важко, але треба зупинитися, треба це припинити, бо далі буде повне знищення України. Це не те, що путін говорив якось задовго до угоди, що це загрожуватиме втратою державності України — це буде знищення України.. Потрібно зупинитися", - зазначив політик.

Він заявив, що під час Другої світової з радянської сторони загинуло 30 мільйонів людей, але зараз "ніхто про це не згадує".

Самопроголошений президент упевнений, що так само буде і зі стосунками з українцями, а країна-агресор та її сателіти "напевно, зможуть пояснити навіть зараз українському народові, що сталося".

Відтак він закликав Україну сісти за стіл переговорів із росією.