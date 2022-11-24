"Далі – повне знищення України": лукашенко закликав Зеленського до переговорів

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що президент Володимир Зеленський має погодитися на мирні переговори з Росією, інакше опір загрожує Україні повним знищенням.
Незадовго до початку війни маріонетка путіна лукашенко заявляв, що Україна не вистоить і три дні відкритого протистояння з росією.
Про це повідомляється на Telegram-каналі "Пул першого".
Про це повідомляється на Telegram-каналі "Пул першого".
Він заявив, що під час Другої світової з радянської сторони загинуло 30 мільйонів людей, але зараз "ніхто про це не згадує".
Самопроголошений президент упевнений, що так само буде і зі стосунками з українцями, а країна-агресор та її сателіти "напевно, зможуть пояснити навіть зараз українському народові, що сталося".
Відтак він закликав Україну сісти за стіл переговорів із росією.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі