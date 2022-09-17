ЦРУ про «схильність до ризику» путіна та про ризик застосування ядерної зброї

Імовірність застосування путін ядерної зброї повністю відкидати не варто, хоча немає жодних доказів планування використання будь-якої зброї масового знищення. Про це сказав заступник директора Центрального розвідувального управління США Девід Коен, повідомляє Associated Press.
Відповідаючи на запитання про те, чи може путін використати зброю масового знищення, якщо їй завадять на полі бою українські сили, Коен сказав, що він не виключав би такої ймовірності.
Однак він додав, що американська розвідка не зафіксувала жодних ознак того, що Росія готується до застосування будь-якої зброї масового знищення.. Також він не вважає, що путін відмовився від своїх початкових цілей вторгнення в Україну.
Також путін і далі намагатиметься і далі бити по цивільній інфраструктурі України, якщо ЗСУ надалі завдаватиме ударів по російським військовим об'єктам.
Нагадаємо, днями після успішних наступів ЗСУ в Харківській та Херсонській областях російські війська завдали серії ракетних ударів по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підвищення рівня води на річці Інгулець від одного до двох метрів і створило загрозу підтоплення низки населених пунктів.
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