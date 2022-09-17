ЦРУ про «схильність до ризику» путіна та про ризик застосування ядерної зброї

Імовірність застосування путін ядерної зброї повністю відкидати не варто, хоча немає жодних доказів планування використання будь-якої зброї масового знищення. Про це сказав заступник директора Центрального розвідувального управління США Девід Коен, повідомляє Associated Press.

Відповідаючи на запитання про те, чи може путін використати зброю масового знищення, якщо їй завадять на полі бою українські сили, Коен сказав, що він не виключав би такої ймовірності.

«США не повинні недооцінювати "схильність до ризику" путіна, – сказав Коен. – Путін та його офіційні особи на початку війни робили натяки на ядерний арсенал росії та масову відплату, попереджаючи НАТО не втручатися у конфлікт. При цьому ми не бачили конкретних доказів планування використання зброї масового знищення».

Однак він додав, що американська розвідка не зафіксувала жодних ознак того, що Росія готується до застосування будь-якої зброї масового знищення.. Також він не вважає, що путін відмовився від своїх початкових цілей вторгнення в Україну.

«Я не думаю, що ми маємо недооцінювати дотримання путіним свого первісного плану, який мав контролювати Україну. Я не думаю, що ми бачили якісь підстави вважати, що він відмовився від цього», – сказав Коен.

Також путін і далі намагатиметься і далі бити по цивільній інфраструктурі України, якщо ЗСУ надалі завдаватиме ударів по російським військовим об'єктам.

Нагадаємо, днями після успішних наступів ЗСУ в Харківській та Херсонській областях російські війська завдали серії ракетних ударів по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підвищення рівня води на річці Інгулець від одного до двох метрів і створило загрозу підтоплення низки населених пунктів.