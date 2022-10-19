ЦНС попереджає про провокації росіян на Херсонщині

12:43 19 жовтня Київ, Україна

Російські військові готують провокації у Херсоні з метою звинуватити ЗСУ у військових злочинах.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).



Члени підпілля пояснюють: росіяни оголосили "евакуацію" на лівий берег для мешканців тимчасово окупованих регіонів правобережної Херсонщини. Водночас самі колабораціоністи вивозять свої сім'ї до Криму. Причиною є несприятлива ситуація на фронті для армії ворога.



При цьому росіяни попереджають про нібито заплановані військові злочини від ЗСУ, що є ворожою пропагандою, яка намагається відвернути увагу росіян від провалу армії росії.



Адже російська армія не зацікавлена у збереженні місцевих життів, натомість використовує скупчення людей для провокацій і "живого щита".