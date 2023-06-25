CNN: Заколот пригожину – серйозна загроза для путіна

За інформацією, опублікованою в суботу, 24 червня, CNN зазначає, що наступні 24 години будуть критичними для російського президента володимира Путіна.
Американські аналітики розглядають збройний заколот євгенія пригожина, власника ПВК "Вагнер", як "найсерйознішу загрозу" для путіна за всі 23 роки його правління.
Причиною цього заколоту, на думку експертів, є невдачі Росії у війні в Україні. Єдиним способом порятунку московської еліти від краху, вважається, може стати внутрішній розкол.
CNN також вказує, що кремль, ймовірно, не стоїть за заколотом пригожину, оскільки втрату контролю над містом Ростов-на-Дону фактично визнано російським урядом.
Тим не менш, американський канал має підозри про заздалегідь сплановані дії пригожину, оскільки найманці ПВК "Вагнер" швидко зібралися і рушили у бік Ростова-на-Дону.. "Це складно зробити спонтанно за день", - наголошується у статті.
Незважаючи на те, що аналітики припускають, що путін вийде переможцем з цього повстання, вони також вважають, що режим його правління вже не зможе повернутися до попереднього рівня контролю та влади.
Американські аналітики розглядають збройний заколот євгенія пригожина, власника ПВК "Вагнер", як "найсерйознішу загрозу" для путіна за всі 23 роки його правління.
Причиною цього заколоту, на думку експертів, є невдачі Росії у війні в Україні. Єдиним способом порятунку московської еліти від краху, вважається, може стати внутрішній розкол.
CNN також вказує, що кремль, ймовірно, не стоїть за заколотом пригожину, оскільки втрату контролю над містом Ростов-на-Дону фактично визнано російським урядом.
Тим не менш, американський канал має підозри про заздалегідь сплановані дії пригожину, оскільки найманці ПВК "Вагнер" швидко зібралися і рушили у бік Ростова-на-Дону.. "Це складно зробити спонтанно за день", - наголошується у статті.
Незважаючи на те, що аналітики припускають, що путін вийде переможцем з цього повстання, вони також вважають, що режим його правління вже не зможе повернутися до попереднього рівня контролю та влади.
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