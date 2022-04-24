Цимбалюк закликав Москву призначити нову дату відкриття КПВВ

10:11 27 листопада Київ, Україна

Росія не відкрила КПВВ 10 листопада, хоча це було обумовлено ще в липні, і не змогла надати цьому жодного аргументованого пояснення. У зв'язку з цим, керівництво Кремля зобов'язане самостійно оголосити нову дату відкриття пропускних пунктів.



Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк сказав під час засідання Постійної Ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні.

"На останніх зустрічах ми спостерігали все більше і більше спроб російської сторони виправдати своє небажання відкривати свою частину КПВВ поблизу Золотого і Щастя. Жодна з них не була переконливою. Все дуже просто: дата 10 листопада була добре відома всім з липня цього року. Підготовка до відкриття тривала з обох сторін лінії зіткнення, про що було видно зі щоденних звітів СММ. Україна виконала свою роботу, і Росія повинна зробити свою. Якщо вона не вклалася в строк, то про це повинно бути чітко сказано і оголошена нова дата, коли російська сторона завершить свою підготовку", - заявив він.

Глава місії України при ОБСЄ закликав російську сторону поспішити і відкрити не тільки нові КПВВ в Золотому і Щасті на Луганщині, а й наявні контрольні пункти в'їзду та виїзду в Донецькій області.

"Ми повторюємо наш заклик до російської сторони припинити блокування перетину лінії зіткнення і дозволити громадянам України зустрічатися зі своїми родичами, отримувати пенсії та належне лікування, а також не обмежувати їхній проїзд власною країною", - заявив Цимбалюк.

Окремо український посол нагадав російській стороні про її зобов'язання забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включаючи МКЧХ, до всіх утримуваних осіб на тимчасово окупованій території сходу України. Він вказав на те, що це було однією з домовленостей Нормандського саміту в Парижі, і Росія досі не пояснила, чому вона її не виконала.