Цимбалюк закликав Москву призначити нову дату відкриття КПВВ

Росія не відкрила КПВВ 10 листопада, хоча це було обумовлено ще в липні, і не змогла надати цьому жодного аргументованого пояснення. У зв'язку з цим, керівництво Кремля зобов'язане самостійно оголосити нову дату відкриття пропускних пунктів.
Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк сказав під час засідання Постійної Ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні.
Глава місії України при ОБСЄ закликав російську сторону поспішити і відкрити не тільки нові КПВВ в Золотому і Щасті на Луганщині, а й наявні контрольні пункти в'їзду та виїзду в Донецькій області.
Окремо український посол нагадав російській стороні про її зобов'язання забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включаючи МКЧХ, до всіх утримуваних осіб на тимчасово окупованій території сходу України. Він вказав на те, що це було однією з домовленостей Нормандського саміту в Парижі, і Росія досі не пояснила, чому вона її не виконала.
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