ЦВК завершила підрахунок голосів

19:20 02 листопада Київ, Україна

ЦВК оприлюднила офіційні дані підрахунку голосів. Станом на вечір 2 листопада комісія зареєструвала результати виборів депутатів 212 місцевих рад, визнані обраними 4757 депутатів.



Визнані обраними 117 депутатів районних рад, 751 - міських рад, 1166 - селищних і 2723 - сільських рад.



Всього обиралися депутати 1577 місцевих рад.



Також в цей час встановлені результати виборів 264 міських, селищних і сільських голів.

На всіх виборчих дільницях уже завершено процес підрахунку голосів виборців, складання відповідних протоколів ДВК та передачі їх разом з іншою виборчою документацію в сільських, селищних та міських ТВК. Водночас ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК і проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.



Також відбувається передача протоколів про підсумки голосування по виборах депутатів районних і обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних і обласних територіальних виборчих комісій.



Так, у всіх регіонах України районні ТВК взяли 1 076 таких протоколів, що становить майже 71,7% від загальної кількості протоколів, які повинні бути отримані. Своєю чергою обласним ТВК передано 914 протоколів (майже 67%).



Нагадуємо, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів з виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідної сільської, селищної та міської голови. Крім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають у відповідні районні та обласні ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.



Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів повинні бути встановлені не пізніше ніж на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 включно.