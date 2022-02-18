ЦВК затвердила бюлетені різного кольору - як вибрати потрібний

19:39 24 вересень Київ, Україна

Пресслужба Центральної виборчої комісії повідомила, що закінчений черговий етап підготовки до місцевих виборів, так, були затверджені форми та колір бюлетенів.

"Комісія затвердила форми виборчих бюлетенів на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що затверджений колір виборчих бюлетенів:

блакитного кольору - на виборах депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зеленого кольору - на виборах депутатів районної ради;

світло-жовтого кольору - на виборах депутатів міської ради;

світло-сірого кольору - на виборах депутатів районної у місті ради;

кремового кольору - на виборах депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевого кольору - на виборах сільського, селищного, міського голови.