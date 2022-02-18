ЦВК затвердила бюлетені різного кольору - як вибрати потрібний

Пресслужба Центральної виборчої комісії повідомила, що закінчений черговий етап підготовки до місцевих виборів, так, були затверджені форми та колір бюлетенів.
Також повідомляється, що затверджений колір виборчих бюлетенів:
- блакитного кольору - на виборах депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;
- світло-зеленого кольору - на виборах депутатів районної ради;
- світло-жовтого кольору - на виборах депутатів міської ради;
- світло-сірого кольору - на виборах депутатів районної у місті ради;
- кремового кольору - на виборах депутатів сільської, селищної ради;
- світло-рожевого кольору - на виборах сільського, селищного, міського голови.
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