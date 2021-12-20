ЦВК: Свідерська займе місце Вакарчука у Верховній Раді

Центральна виборча комісія України визнала обраним депутатом Верховної Ради від партії "Голос" замість Святослава Вакарчука дружину колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка Аліну Свідерський. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.



"ЦВК визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерський", - сказано в повідомленні.



Як повідомлялося, в червні Святослав Вакарчук вирішив скласти депутатські повноваження, проте Рада відмовилася задовольнити його заяву. Після цього він вирішив вийти з фракції "Голос" у Верховній Раді, щоб, згідно з Конституцією, партія виключила його зі свого виборчого списку для автоматичної втрати мандата.



Делегати партії "Голос" прийняли рішення призупинити депутатські повноваження Святослава Вакарчука на позачерговому з'їзді партії 26 червня.



Аліна Свідерська - юрист, правозахисниця, громадський діяч. Член організації "Професійне уряд", яка об'єднує випускників всіх зарубіжних вузів

З 2016 року - партнер в компанії Aice Hydro AS, що займається пошуком, відбором і розвитком інвестиційних проектів з розвитку малих гідроелектростанцій в Україні. З 2017 року - ще голова і співзасновник громадської організації "Лабораторія чистої енергетики".



У 2015 році - радник міністра економіки з питань дерегуляції. У 2014-2017 рр. - партнер і співзасновник громадської організації EasyBusiness, де займалася розробкою та координацією ініціатив з дерегуляції української економіки.



У 2013 році - юрист в юридичній компанії Clifford Chance. У 2012 році проходила стажування в британській ГО Liberty.