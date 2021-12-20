ЦВК призначила проміжні вибори нардепів на Херсонщині та Черкащині

19:39 09 квітень Київ, Україна

Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня довибори в Раду в Черкаській і Херсонській областях.



Про це повідомляє ЦВК в п'ятницю, 9 квітня.



Раніше мажоритарники з 184 і 197 округів достроково припинили повноваження. Олександр Скічко від Слуги народу став головою Черкаської ОДА, а самовисуванець Ігор Колихаєв очолив міськраду Херсона.



При цьому виборчий процес в округах почнеться за 60 днів до дня виборів, тобто 1 вересня 2021 - раніше починати агітацію не можна.