Цифровізація України: президент розповів, які зміни чекають країну

14:37 17 травень Київ, Україна

Україна відмовиться від паперового документообігу і перейде в цифровий простір, а також розширить покриття Інтернетом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ході форуму "Україна 30", присвяченого цифровізації.

"24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless, як ми і обіцяли. Ніяких паперів для державних органів, ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг", - сказав він.

Зеленський також розповів про плани щодо забезпечення швидкого доступу до Інтернету в 2021 році.

"Ще один пункт моєї програми: швидкий доступ до Інтернету для всіх жителів нашої улюбленої України... В цьому році ми прагнемо забезпечити доступ до фіксованого Інтернету. 3 тис. українських сіл, їхнім школам, лікарням, бібліотекам", - сказав президент.

Він зазначив, що "за останні пів року більше 2 мільйонів українських громадян вже отримали доступ до швидкісного Інтернету 4G". За цей же час, за словами Зеленського, "мільйони українців освоїли ази цифрової грамотності".

Глава держави також додав, що однією з цілей є прийняття громадянами рішень через Інтернет.

"Важливі рішення "online", саме через Інтернет. Це знаковий день. Сьогодні ми робимо перший крок на шляху до електронної демократії. Це запуск в додатку Дія електронних петицій", - сказав президент.

Він додав, що додатком Дія вже користуються понад 10 млн українців.



У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність розвитку цифрової грамотності українців.

"Попереду багато роботи, попереду розвиток цифрової грамотності серед наших людей. Для того, щоб не тільки десять мільйонів людей, а десятки мільйонів могли користуватися тими перевагами, які дає цифровізація нашої країни", - сказав він.

За його словами, Україна стала лідером не тільки в сфері цифрового паспорта, а й низці інших цифрових послуг.