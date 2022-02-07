Цифровізація України: президент розповів, які зміни чекають країну

Україна відмовиться від паперового документообігу і перейде в цифровий простір, а також розширить покриття Інтернетом.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в ході форуму "Україна 30", присвяченого цифровізації.
Зеленський також розповів про плани щодо забезпечення швидкого доступу до Інтернету в 2021 році.
Він зазначив, що "за останні пів року більше 2 мільйонів українських громадян вже отримали доступ до швидкісного Інтернету 4G". За цей же час, за словами Зеленського, "мільйони українців освоїли ази цифрової грамотності".
Глава держави також додав, що однією з цілей є прийняття громадянами рішень через Інтернет.
Він додав, що додатком Дія вже користуються понад 10 млн українців.
У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність розвитку цифрової грамотності українців.
За його словами, Україна стала лідером не тільки в сфері цифрового паспорта, а й низці інших цифрових послуг.
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