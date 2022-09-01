ПВК Вагнера завербувала понад 1500 ув'язнених для війни в Україні

20:31 05 серпня Київ, Україна

ПВК "Вагнера" продовжує займатися вербуванням російських в'язнів для відправки на війну в Україну. Відомо, що їм вдалося заманити на фронт вже понад 1500 російських в'язнів.

Ув'язненим обіцяють 200 тисяч рублів на місяць, виплату лікарняних за поранення, «гробових» у разі загибелі та помилування президента через пів року на війні, повідомляють «Верстка» та фонд «Русь Сидяча».



За їхніми даними, рекрутери почали ходити російськими в'язницями ще навесні. Спочатку це були тільки установи для колишніх силовиків, але влітку вербувальники перейшли на колонії загального, суворого та особливого режимів. Загалом представники ПВК відвідали щонайменше 17 місць позбавлення волі у 10 регіонах росії — 14 із них були суворого режиму.



Засуджені зазначають, що вербувальники приїжджають невеликими групами та проходять на територію колонії зі зброєю. Перед ув'язненими вони виступають зазвичай у внутрішньому дворі, закликаючи йти «захищати Батьківщину».

Насамперед, рекрутерів цікавлять засуджені за вбивство та розбій, а засуджених за сексуальне насильство та «наркотичні» статті до відбору не допускають.



Головний критерій при виборі кандидатів – фізична підготовка. На наступних етапах відбору людина проходить інтерв'ю та поліграф, під час якого у неї запитують про ставлення до російської влади і чи не збирається вона втекти до України.



Грунтуючись на інформації, отриманій від засуджених та їхніх родичів, журналісти та правозахисники підрахували приблизну кількість тих, хто відбуває покарання, погодилися піти воювати з українцями. Серед них:

300 чоловіків сумарно з ярославської ВК-2 та рязанської ВК-5;

280 чоловіків із ВК-3 Ярославської області;

270 засуджених у тульській ВК-5;

250 осіб із колонії в Архангельській області;

130 чоловіків з ВК-19 у Комі;

100 ув'язнених з ВК-12 під Ярославлем;

стільки ж із ВК-3 під Рязанню;

72 засуджених із ВК-6 Псковської області;

40 людей з ВК-7 у Петербурзі.