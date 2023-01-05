ПВК "Вагнера" ​​вербує політв'язнів із Чечні - ГУР

10:21 05 січня Київ, Україна

За інформацією військової розвідки України, російська ПВК "Вагнера" почала рекрутувати в'язнів із виправних установ Чеченської Республіки росії, більшість з яких були засуджені з політичних мотивів.



У ГУР розповіли, що в колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка росії), а також у виправній колонії №2 селища Чорнокозове (Наурський район Чеченської Республіки росії) триває процес вербування ув'язнених до лав ПВК "Вагнера".

"Явище починає набувати масового характеру. Так, з обох колоній було "мобілізовано" понад 50 ув'язнених, більшість із яких було засуджено у сфабрикованих справах", - йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що зі співробітниками колоній проводиться робота щодо запобігання витоку інформації.



Що відомо про використання "вагнерівцями" ув'язнених на війні в Україні

Росіяни кидають у бій бойовиків ПВК "Вагнер", яких євген пригожин завербував у російських в'язницях. Про це повідомив Центр національного опору (ЦНС).



Загалом окупанти завербували 23 000 ув'язнених, яких використовують при штурмі як "гарматне м'ясо", зазначають у ЦНС.

"Причиною є те, що їхня смерть не резонує в російському суспільстві і тому дозволяє росіянам не думати про втрати. Фактично ворог обмінює життя дешевих бійців на життя українців», — йдеться у повідомленні.

З ув'язнених формують штурмові загони, при штурмі використовують аеророзвідку, завдяки якій командири груп спостерігають за діями підлеглих. При цьому ці втрати не деморалізують ПВК "Вагнера", адже кваліфікований особовий склад та керівництво не бере участі у штурмі, зазначили у ЦНС.