ПВК "Вагнера" ​​вербує політв'язнів із Чечні - ГУР

За інформацією військової розвідки України, російська ПВК "Вагнера" почала рекрутувати в'язнів із виправних установ Чеченської Республіки росії, більшість з яких були засуджені з політичних мотивів.
У ГУР розповіли, що в колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка росії), а також у виправній колонії №2 селища Чорнокозове (Наурський район Чеченської Республіки росії) триває процес вербування ув'язнених до лав ПВК "Вагнера".
У ГУР розповіли, що в колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка росії), а також у виправній колонії №2 селища Чорнокозове (Наурський район Чеченської Республіки росії) триває процес вербування ув'язнених до лав ПВК "Вагнера".
У ГУР додали, що зі співробітниками колоній проводиться робота щодо запобігання витоку інформації.
Що відомо про використання "вагнерівцями" ув'язнених на війні в Україні
Росіяни кидають у бій бойовиків ПВК "Вагнер", яких євген пригожин завербував у російських в'язницях. Про це повідомив Центр національного опору (ЦНС).
Загалом окупанти завербували 23 000 ув'язнених, яких використовують при штурмі як "гарматне м'ясо", зазначають у ЦНС.
З ув'язнених формують штурмові загони, при штурмі використовують аеророзвідку, завдяки якій командири груп спостерігають за діями підлеглих. При цьому ці втрати не деморалізують ПВК "Вагнера", адже кваліфікований особовий склад та керівництво не бере участі у штурмі, зазначили у ЦНС.
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