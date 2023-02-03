ПВК "Вагнер" почала вербувати менше ув'язнених - британська розвідка

14:42 03 лютого Київ, Україна

Масштаби програми вербування засуджених ПВК "Вагнер", ймовірно, значно зменшилися порівняно з піком влітку та восени 2022 року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



За даними Федеральної служби виконання покарань росії, опублікованими 31 січня 2023 року, кількість ув'язнених у країні склала 433 000 осіб. Це свідчить про зменшення на 6000 ув'язнених із листопада 2022 року, зазначили британські розвідники.



На противагу цьому попередні дані служби свідчать про скорочення на 23 000 ув'язнених з вересня по листопад 2022 року. Ймовірно, вербування Вагнера була основним чинником, який спричинив це скорочення, зазначають у британській розвідці.

"Окремі свідчення українських військових за останні десять днів говорять про зменшення використання росіянами штурмів у стилі "людської хвилі", які проводять бійці "Вагнера" у ключових секторах", - йдеться у звіті британської розвідки.

Як зазначають британські розвідники, значна напруженість у відносинах між ПВК "Вагнер" та міністерством оборони росії проявляється публічно. Конкуренція між групами в російській еліті, ймовірно, є частковою причиною скорочення поставок засуджених.