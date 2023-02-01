ПВК "Вагнер" перекидає сили з Бахмуту на південь України — ISW

09:52 01 лютого Київ, Україна





Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни



Як зазначають аналітики Інституту, введення регулярних сил росії на лінію фронту в Бахмуті компенсувало кульмінацію наступу "групи Вагнера" та зберегло ініціативу російських операцій у районі міста, визнаючи прогноз ISW від 27 грудня про кульмінацію наступу росіян на Бахмут неточним. Російські регулярні збройні сили можуть конкурувати із приватною військовою компанією "Вагнер" на Бахмутському напрямку, при цьому керівництво найманців, ймовірно, перекидає частину підрозділів на південь України.Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) Як зазначають аналітики Інституту, введення регулярних сил росії на лінію фронту в Бахмуті компенсувало кульмінацію наступу "групи Вагнера" та зберегло ініціативу російських операцій у районі міста, визнаючи прогноз ISW від 27 грудня про кульмінацію наступу росіян на Бахмут неточним.

"Наступ групи Вагнера досяг кульмінації, за оцінкою ISW, 28 січня, але російське командування направило достатньо звичайних російських сил, щоб активізувати його, тим самим запобігши загальній кульмінації наступу на Бахмут, що триває", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, Денис Ярославський, командир чинного в Бахмуті українського підрозділу підтвердив, що "суперкваліфіковані" російські регулярні збройні сили зараз посилюють штурмові підрозділи приватної військової компанії "Вагнер" у зусиллях щодо оточення Бахмута. При цьому Володимир Назаренко, інший український командувач Бахмутського фронту, також підтвердив спостереження ISW про те, що російське військове командування надіслало російські повітрянодесантні війська для участі в наступі на місто.



При цьому в Інституті не вважають, що Бахмут приречений на взяття росіянами.

"ISW не прогнозує неминучого падіння Бахмута перед російськими військами, хоча українське командування може скоріш віддати Бахмут, ніж ризикувати неприйнятними втратами. Вкрай малоймовірно, що російські сили зможуть провести раптове оточення українських сил у Бахмуті», — наголошується в повідомленні.

Водночас у коментарі ISW Ярославський зазначив, що українське військове командування, ймовірно, проведе контрольоване виведення військ з Бахмута, щоб врятувати життя українських солдатів у тому випадку, якщо вважатиме, що ризик оточення міста неминучий. У свою чергу, офіційний представник Східного угруповання військ України Сергій Череватий 31 січня заявив, що українські сили все ще можуть ефективно перекидати підрозділи до Бахмуту, зазначивши, що українське військове командування розробило кілька планів дій з надзвичайних ситуацій для реагування на російські операції поблизу міста.



Аналітики Інституту зазначають, що російські чиновники в черговий раз переоцінюють військові можливості росії для наступу в Донецькій області та на театрі бойових дій у стислі терміни.

"Глава "Донецької Народної Республіки" денис пушилін заявив 31 січня, що захоплення Бахмута дозволить росії просунутися до Краматорська і Слов'янська, приблизно на 40 км на північний захід від Бахмута. Спонсор "групи Вагнера" євгеній пригожин раніше заявляв, що середній темп просування росіян навколо Бахмута становив близько 100 метрів на день, і російським військам знадобилося вісім місяців, щоб просунутися з окупованих Попасної в Луганській області і Світлодарська до їх нинішніх позицій", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в ISW, пушилін також заявив, що гіпотетичне захоплення російськими військами Вугледара дозволить росії розпочати наступальні операції на Курахове, Мар'їнку та Покровськ, незважаючи на те, що російські війська намагаються захопити Мар'їнку з 17 березня 2022 року, коли міністерство оборони росії надало неправдиву інформацію про захоплення населеного пункту. Пушилін також стверджував, що російські війська захоплять Авдіївку, але не дав жодних пояснень про те, як росіяни прорвуть українські укріплення навколо населеного пункту, які зводилися майже дев'ять років.

"Очікування пушиліна з приводу гіпотетичного захоплення Бахмута росією ще раз демонструють, що росіяни продовжують стикатися з труднощами у точній оцінці співвідношення часу та простору з урахуванням російського військового потенціалу", - зазначають аналітики.

Водночас в Інституті вважають, що регулярні російські війська можуть замінити сили ПВК Вагнер, передислокувавши їх з Бахмута на лінію фронту на півдні України. Зокрема, начальник Українського пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євген Єрин заявив, що російські війська проводять невстановлену ротацію військ за межі Херсонської області і що українська влада уточнює повідомлення про прибуття сил "групи Вагнера" на Запорізький оперативний напрямок.

"Українські офіційні особи вперше повідомили про прибуття сил Вагнера на східний (лівий) берег Херсонської області 15 січня, що збіглося з кульмінацією наступу Вагнера на Донбасі зі взяттям Соледара 12 січня. Російські сили, можливо, заміняють виснажені та змучені боями сили Вагнера на користь російських звичайних частин, які, ймовірно, відпочивали та переоснащувалися після виведення росіян на східний (лівий) берег Херсонської області у листопаді”, - зазначають у ISW.

Аналітики схиляються до думки, що міноборони росії намагається повністю витіснити сили ПВК "Вагнер" біля Бахмута, щоб зобразити традиційну російську структуру військового командування як єдиного переможця на цьому напрямку, припускаючи, що російські війська врешті-решт візьмуть місто.