ПВК "Вагнер" перекидає сили з Бахмуту на південь України — ISW

Російські регулярні збройні сили можуть конкурувати із приватною військовою компанією "Вагнер" на Бахмутському напрямку, при цьому керівництво найманців, ймовірно, перекидає частину підрозділів на південь України.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики Інституту, введення регулярних сил росії на лінію фронту в Бахмуті компенсувало кульмінацію наступу "групи Вагнера" та зберегло ініціативу російських операцій у районі міста, визнаючи прогноз ISW від 27 грудня про кульмінацію наступу росіян на Бахмут неточним.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики Інституту, введення регулярних сил росії на лінію фронту в Бахмуті компенсувало кульмінацію наступу "групи Вагнера" та зберегло ініціативу російських операцій у районі міста, визнаючи прогноз ISW від 27 грудня про кульмінацію наступу росіян на Бахмут неточним.
Зокрема, Денис Ярославський, командир чинного в Бахмуті українського підрозділу підтвердив, що "суперкваліфіковані" російські регулярні збройні сили зараз посилюють штурмові підрозділи приватної військової компанії "Вагнер" у зусиллях щодо оточення Бахмута. При цьому Володимир Назаренко, інший український командувач Бахмутського фронту, також підтвердив спостереження ISW про те, що російське військове командування надіслало російські повітрянодесантні війська для участі в наступі на місто.
При цьому в Інституті не вважають, що Бахмут приречений на взяття росіянами.
Водночас у коментарі ISW Ярославський зазначив, що українське військове командування, ймовірно, проведе контрольоване виведення військ з Бахмута, щоб врятувати життя українських солдатів у тому випадку, якщо вважатиме, що ризик оточення міста неминучий. У свою чергу, офіційний представник Східного угруповання військ України Сергій Череватий 31 січня заявив, що українські сили все ще можуть ефективно перекидати підрозділи до Бахмуту, зазначивши, що українське військове командування розробило кілька планів дій з надзвичайних ситуацій для реагування на російські операції поблизу міста.
Аналітики Інституту зазначають, що російські чиновники в черговий раз переоцінюють військові можливості росії для наступу в Донецькій області та на театрі бойових дій у стислі терміни.
Як нагадали в ISW, пушилін також заявив, що гіпотетичне захоплення російськими військами Вугледара дозволить росії розпочати наступальні операції на Курахове, Мар'їнку та Покровськ, незважаючи на те, що російські війська намагаються захопити Мар'їнку з 17 березня 2022 року, коли міністерство оборони росії надало неправдиву інформацію про захоплення населеного пункту. Пушилін також стверджував, що російські війська захоплять Авдіївку, але не дав жодних пояснень про те, як росіяни прорвуть українські укріплення навколо населеного пункту, які зводилися майже дев'ять років.
Водночас в Інституті вважають, що регулярні російські війська можуть замінити сили ПВК Вагнер, передислокувавши їх з Бахмута на лінію фронту на півдні України. Зокрема, начальник Українського пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євген Єрин заявив, що російські війська проводять невстановлену ротацію військ за межі Херсонської області і що українська влада уточнює повідомлення про прибуття сил "групи Вагнера" на Запорізький оперативний напрямок.
Аналітики схиляються до думки, що міноборони росії намагається повністю витіснити сили ПВК "Вагнер" біля Бахмута, щоб зобразити традиційну російську структуру військового командування як єдиного переможця на цьому напрямку, припускаючи, що російські війська врешті-решт візьмуть місто.
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