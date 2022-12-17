ПВК Вагнер не шкодує завербованих зеків, масово їх "обнуляє" - стратить

09:02 17 грудня Київ, Україна

Страти своїх бійців без суду і слідства, зрозуміло, є звичною практикою для російської приватної компанії Вагнера. Так, колишній найманець ЧВК Вагнера Андрій Медведєв в інтерв'ю The Insider розповів, що тільки йому точно відомо про десятьох вбивств вагнерівцями своїх членів, які відмовилися брати участь у бойових діях. Серед них були вісім зеків та двоє незасуджених.

У ПВК Вагнера діє спеціальний загін обнулення своїх МЕД (окремий підрозділ при службі безпеки ППК Вагнер, який займається обнуленням). Медведєв особисто був присутній на кількох подібних розстрілах. Євген Нужин, якому вагнерівці розбили голову кувалдою, був його підлеглим.

Медведєв стверджує, що завербовані найманці Вагнера не одержують обіцяних грошей, а їхні родичі - виплати за загиблих.. З цією метою загиблих подають, як зникли безвісти.

Андрія також розшукують убивці з Вагнера, і він приховує своє місцезнаходження.

"Вони забирають хлопців та (вбивають) або публічним способом, або непублічним, як із Нужіним було", - розповів Медведєв.

Екскомандир "вагнерівців" каже, що Нужин служив у його підрозділі.

"Він приїхав із колонії, я особисто його заводив на позицію, коли він перейшов на інший бік. Мене того дня контузило, і мене евакуювали до шпиталю. Наступного дня приїжджали есбівці (Служба безпеки ПВК Вагнер) і ставили мені питання щодо цього персонажа", - згадує Медведєв.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти на території України відправляють на передову десятки тисяч найманців приватної військової компанії Вагнер, завербованих у в'язницях.