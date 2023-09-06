ПВК залишиться під новою назвою та з новим лояльним до кремля керівником

08:48 26 серпня Київ, Україна

Безумовно, ПВК Вагнер була не лише значною силою у війні росії проти України, а й підтримувала вплив путіна в Африці та Сирії. І тому кремль не зможе відмовитися від послуг такої групи найманців, навіть після смерті їхнього ватажка.

Як вважає старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб (Rusi) доктор Жоана де Деус Перейра, смерть євгена пригожина, ймовірно, призведе до "певного оновлення" групи. За її словами, ПВК отримає нову назву, але її діяльність не зміниться.

"Ми маємо дивитися на "Вагнер" не тільки як на одну людину, але як на екосистему, як на гідру з багатьма головами та багатьма інтересами в Африці", - сказала Перейра для ВВС.

Аналітик з безпеки Atlantic Council Руслан Трад також поділяє її думку та вважає, що тепер "Вагнер" очолюватиме представник російської військової розвідки. При цьому для путіна стане проблемою пошук "гаманця" для угруповання, адже спонсор не повинен буде становити небезпеки для його режиму.

"Я думаю, що знайти нового фінансиста буде складніше, тому що у (Вагнер – ред.) хороші командири, але тут важливі гроші. Можливо, (посадять – ред.) когось із близького оточення путіна”, - каже експерт.

Журналіст Бенуа Брінгер, який зняв документальний фільм Підйом Вагнера, додає, що одним із головних претендентів є генерал ГРУ Андрій Авер'янов.

"Цілком ймовірно, що путіну потрібен час, щоб таємно організувати перехід. Це пояснює, чому він чекав два місяці, перш ніж позбутися пригожина", - додав він.

Не секрет, що в білорусі "вагнерівцям" робити нічого, та й нема за що. У четвер, 24 серпня, Радіо Свобода уточнило, що 101 із 273 наметів у таборі Вагнера в Осиповичах вже знесено. На думку Жоани де Деус Перейри, повернення найманців Вагнера на поле бою в Україну, принаймні у короткостроковій перспективі, є малоймовірним. Можливо, частина найманців підпишуть договір з міноборони росії.

Не зовсім переконливо звучить і сьогоднішня пафосна заява олександра лукашенка про те, що вагнерівці, незважаючи на смерть пригожина, залишаться в країні.

"Вагнер жив, Вагнер живий і Вагнер житиме в білорусі, як би кому це не хотілося... І ці знімочки з космосу, що ми щось демонтуємо.Ми зайві намети забираємо – стільки не треба. Тут залишається ядро, хтось поїхав у відпустку, хтось взагалі вирішив жити осторонь, але телефони, адреси, паролі, явки в цьому ядрі відомі. Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч людей. Нині немає потреби їх тут тримати. Тому нікуди вони не тікають", – сказав лукашенко.

Тим не менш, ПВК Вагнер став ключовою опорою російської зовнішньої політики, її сили допомагають підтримувати уряди Сирії, Малі, Центральноафриканської Республіки та Лівії в обмін на видобуток.

Експерт Руслан Трад вважає, що Вагнер настільки сильно інтегрований в оборонну інфраструктуру африканських країн, що смерть пригожина не завадить їхнім операціям.

"Це не впливає на місцевих командувачів, тому що операції ведуться окремо, вони мають різні ресурси для цього, і навіть зараз вони продовжують вербувати для операцій у Сирії та Африці", - пояснив він.

Думку Трада поділяє журналіст Брінгер. За його словами, ПВК є "важливою в Африці" з погляду просування російських інтересів.

"Структура, безумовно, там існуватиме, можливо, вже не під ім'ям Вагнера, а з новим лояльним до кремля керівником", – сказав він.

Антон Мардасов, позаштатний науковий співробітник Сирійської програми Інституту Близького Сходу, сказав, що навіть після невдалого повстання пригожина в росії командири Вагнера за кордоном здебільшого не потрапили під репресії кремля, щоб уникнути "послаблення спільної позиції москви".

Тому в середньостроковій перспективі здається малоймовірним, що смерть пригожина суттєво позначиться на діяльності Вагнера. Але в довгостроковій перспективі операції угруповання, схоже, перетворяться на щось нове, додає Емілі Ферріс із Rusi.