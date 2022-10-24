Чубаров запропонував "переформатувати" автономний статус Криму у складі України

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на саміті "Кримська платформа" в Загребі вніс пропозицію про зміну Конституції щодо статусу Криму як національно-територіальної автономії у складі України.
Про це повідомляють українські ЗМІ.
"Ми повинні внести зміни до Конституції України, де чітко визначити кримську автономію як автономію, яка створена за національно-територіальною ознакою, як форма самовизначення корінного народу Криму - кримськотатарського", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Чубаров пояснив, що згідно з Конституцією Крим є автономією, але необхідно переформатувати цей статус.
За його словами, "нарешті треба визначитися із суб'єктом самовизначення у Криму, із джерелом, якщо хочете, кримської автономії, і цим джерелом є невід'ємне право корінного народу цього півострова на самовизначення у складі незалежної української держави".
Чубаров вважає, що через такий механізм необхідно одночасно вирішувати питання зміцнення "української держави, частини нашої державної території та забезпечення прав людини незалежно від її етнічної чи релігійної приналежності".
Про це повідомляють українські ЗМІ.
"Ми повинні внести зміни до Конституції України, де чітко визначити кримську автономію як автономію, яка створена за національно-територіальною ознакою, як форма самовизначення корінного народу Криму - кримськотатарського", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Чубаров пояснив, що згідно з Конституцією Крим є автономією, але необхідно переформатувати цей статус.
За його словами, "нарешті треба визначитися із суб'єктом самовизначення у Криму, із джерелом, якщо хочете, кримської автономії, і цим джерелом є невід'ємне право корінного народу цього півострова на самовизначення у складі незалежної української держави".
Чубаров вважає, що через такий механізм необхідно одночасно вирішувати питання зміцнення "української держави, частини нашої державної території та забезпечення прав людини незалежно від її етнічної чи релігійної приналежності".
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