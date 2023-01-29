Щоб припинити російський терор, Україні потрібні далекобійні ракети - Зеленський

08:36 29 січня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до народу торкнувся теми ранкового обстрілу Костянтинівки Донецької області.

"Сьогодні о 9:15 ранку російська армія здійснила ракетний обстріл нашого міста Костянтинівка, Донецької області. Ворог застосував ракети С-300. По житловому сектору. Станом наразі 17 прізвищ у списку постраждалих. 14 – поранені. Троє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким... Ці російські ракети потрапили до Костянтинівки, зокрема, до чотирьох житлових будинків. І такі обстріли, на жаль, є буденністю наших територій, до яких російська армія дістає такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави…" – сказав Зеленський.

Президент наголосив на важливості військової допомоги закордонних партнерів у забезпеченні ЗСУ далекобійними ракетами.

"Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили наших військових.. Щоб терористи не мали відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети – зокрема, щоб прибрати цю можливість окупантів ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки та знищувати ними українські міста. І я дякую всім у світі - політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якихось табу у постачаннях зброї для захисту від російського терору", - зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, президент подякував воїнам, які стоять на захисті Донецької області.

"Особливо хочу відзначити сьогодні підрозділи, які найбільш результативно захищають саме Донеччину.. 21-й окремий батальйон 56-ї окремої мотопіхотної бригади - дякую за стійкість та відображення російських штурмів! Воїни 26-ї та 55-ї окремих артилерійських бригад - дякую за влучність! 92-а окрема механізована бригада – дякую вам, хлопці! Дякую всім, хто щодня та щоночі дає для України необхідний результат! І на кожен російський обстріл ми обов'язково відповімо. Слава Україні!" - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, ворог вдарив по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, 14 - отримали поранення, пошкоджено чотири багатоповерхові будинки.