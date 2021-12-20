Щоб отримувати вакцини від COVAX, ВРУ довелося зняти відповідальність з виробників вакцин за наслідки

15:07 19 березень Київ, Україна

Побоюючись відмови в отриманні вакцин від коронавірусу за механізмом COVAX, ВРУ сьогодні прийняла закон, відповідно до якого постачальників і виробників ковід-вакцин звільняють від відповідальності за будь-які наслідки щеплень.
 
Таке рішення підтримали 236 депутатів.

Своє рішення нардепи аргументували тим, що прийняття закону необхідне для отримання вакцин від коронавірусу за механізмом COVAX.

У законопроєкт також внесли правку, якою медпрацівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

У разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому Кабміном.

Закон буде діяти протягом чотирьох років.

У місячний строк Кабмін має розробити та запровадити порядок здійснення компенсацій.