Щоб отримувати вакцини від COVAX, ВРУ довелося зняти відповідальність з виробників вакцин за наслідки

Побоюючись відмови в отриманні вакцин від коронавірусу за механізмом COVAX, ВРУ сьогодні прийняла закон, відповідно до якого постачальників і виробників ковід-вакцин звільняють від відповідальності за будь-які наслідки щеплень.
Таке рішення підтримали 236 депутатів.
Своє рішення нардепи аргументували тим, що прийняття закону необхідне для отримання вакцин від коронавірусу за механізмом COVAX.
У законопроєкт також внесли правку, якою медпрацівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.
У разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому Кабміном.
Закон буде діяти протягом чотирьох років.
У місячний строк Кабмін має розробити та запровадити порядок здійснення компенсацій.
Своє рішення нардепи аргументували тим, що прийняття закону необхідне для отримання вакцин від коронавірусу за механізмом COVAX.
У законопроєкт також внесли правку, якою медпрацівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.
У разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому Кабміном.
Закон буде діяти протягом чотирьох років.
У місячний строк Кабмін має розробити та запровадити порядок здійснення компенсацій.
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