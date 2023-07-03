Щоб поховати ліквідованих російських військових, потрібно 24 футбольні поля - Міноборони

Для того, щоб поховати всіх ліквідованих українськими захисниками російських військових, потрібна територія розміром 24 футбольні поля.
Про це повідомили у Міноборони.
Станом на 28 липня, за даними Генштабу, загальні бойові втрати росіян орієнтовно становили близько 40 070 осіб серед особового складу.
Про це повідомили у Міноборони.
Станом на 28 липня, за даними Генштабу, загальні бойові втрати росіян орієнтовно становили близько 40 070 осіб серед особового складу.
Також з початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити 1742 танки, 3979 бойових броньованих машин і майже 9 сотень артилерійських систем.
Російське військово-політичне керівництво ретельно приховує від своїх громадян реальну кількість убитих та полонених українськими військовими окупантів. Всього двічі від 24 лютого міністерство оборони росії повідомляло про загиблих: 2 березня їх нібито було 498 осіб, а 25 березня - 1351.
Раніше представниця комітету нижньої палати Конгресу США у справах збройних сил Елісса Слоткін заявила, що втрати рф у війні в Україні вже перевищують 75 тис. осіб. За її словами, йдеться і про вбитих, і про поранених військовослужбовців російської армії.
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