Щоб поховати ліквідованих російських військових, потрібно 24 футбольні поля - Міноборони

11:34 28 липня Київ, Україна

Для того, щоб поховати всіх ліквідованих українськими захисниками російських військових, потрібна територія розміром 24 футбольні поля.



Про це повідомили у Міноборони.



Станом на 28 липня, за даними Генштабу, загальні бойові втрати росіян орієнтовно становили близько 40 070 осіб серед особового складу.

Також з початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити 1742 танки, 3979 бойових броньованих машин і майже 9 сотень артилерійських систем.

Російське військово-політичне керівництво ретельно приховує від своїх громадян реальну кількість убитих та полонених українськими військовими окупантів. Всього двічі від 24 лютого міністерство оборони росії повідомляло про загиблих: 2 березня їх нібито було 498 осіб, а 25 березня - 1351.



