Що означає для України “Нормандський формат” сьогодні. Думка військового експерта

09:48 28 січень Київ, Україна

Росія намагатиметься застосувати комплексний тиск на Україну, щоб досягти прямих переговорів між Києвом та представниками ЛДНР, але українська сторона навряд чи піде на поступки і під час наступних раундів переговорів у Нормандському форматі.



Про це під час онлайн-обговорення «Нормандський неформат. Ескалація на кордонах України та виклики для регіону» розповів військовий експерт New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

«Я думаю, що Україна не піде на ці поступки. Ми знаємо, яке чутливе українське суспільство у питаннях, коли влада намагається йти на якісь поступки. І саме «формула Штайнмайєра» сприймається в Україні як чіткий індикатор здачі інтересів і це те, чого хотіла б Росія тому, що це ускладнює внутрішню політичну ситуацію і дестабілізує Україну, і це те, що потрібне Росія з погляду гібридних атак», – пояснив Самусь.

На думку експерта, під час наступних раундів переговорів Росія намагатиметься нав'язати Україні своє бачення та трактування Мінських домовленостей. Самусь також попереджає, що у Кремлі намагатимуться залучити до цього міжнародний інструментарій, щоб чинити на Україну комплексний тиск.

«Звичайно, Росія хотіла б добитися того, щоб американці змусили Київ спілкуватися безпосередньо з Донецьком та Луганськом. Росія намагається добитися не лише якогось нейтралітету, так званої «фінляндизації» України, нерозширення НАТО на Схід, але й щоб на Україну чинився комплексний тиск і конкретно щодо врегулювання конфлікту на Донбасі», – пояснив експерт.

Самусь нагадав, що позиція Росії щодо Мінських домовленостей полягає в тому, що Київ має прямо сісти за стіл переговорів із так званими ЛДНР. Крім того, у Кремлі наполягають на подальшому створенні у цих регіонах «народних загонів міліції». Водночас позиція України полягає у першочерговому виведенні російських військ з території України та відновленні контролю над кордоном.